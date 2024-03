La Fabo riscopre il feeling col PalaTerme. Arrigoni e Sgobba spazzano via Brianza

Fabo Montecatini

87

Lissone Interni Brianza

72

FABO MONTECATINI: Benites 3, Chiera 15, Natali 2, Arrigoni 21, Radunic 16, Dell’Uomo 10, Sgobba 16, Giancarli 2, Lorenzetti 2, Lorenzi, Rattazzi, Carpanzano ne. All. Barsotti.

LISSONE INTERNI BRIANZA: Lanzi 6, Galassi 16, Stazzonelli 2, Loro 10, Caffaro 17, Ceparano 8, Valesin 6, Fabiani 2, Nonkovic 5, Redaelli ne. All. Lombardi.

Arbitri: Barbieri e Spinelli.

Parziali: 17-16, 46-32, 63-52.

La Fabo Montecatini torna a gioire e a far gioire il proprio pubblico: il successo per 87-72 contro Brianza, ottenuto nonostante un Radunic a scartamento ridotto, scaccia i fantasmi del PalaTerme e permette agli uomini di Federico Barsotti di affrontare al meglio la settimana che porta alle Final Four di Coppa Italia.

La cronaca. Barsotti non è contento dell’avvio dei suoi e ne ha ben donde, perché a metà primo quarto gli ospiti doppiano nel punteggio Montecatini (8-15). È Arrigoni a suonare la carica con 5 punti consecutivi per il -2 Fabo. Il tanto agognato sorpasso porta la firma di Dell’Uomo, debilitato dalla febbre ma comunque incisivo. Il 17-16 regge fino all’alba del secondo periodo, quando Sgobba corrobora il vantaggio rossoblù. Sgobba è l’uomo in più per la Fabo nella fase di allungo: il numero 33 scollina la doppia cifra di punti già prima dell’intervallo lungo ma commette ingenuamente fallo sulla penetrazione di Ceparano, consentendo a Brianza di tornare a -5. Il 3/3 a cronometro fermo di Chiera ripristina il +8, poi le bombe dell’italo-argentino, di Benites e di uno scatenato Sgobba fanno volare gli Herons sul 46-32.

Due bombe di Lanzi e Loro rimettono in carreggiata Brianza, Radunic però stappa la sua partita con un altro canestro da dietro l’arco, ma per il gigante croato non è proprio serata, perché poco dopo gli arbitri gli fischiano un tecnico che costringe Barsotti a richiamarlo ancora una volta in panchina. Gli ospiti però ne approfittano soltanto a metà, perché si perdono Chiera e Lorenzetti che spingono di nuovo gli Herons a +15 (59-44).

Un altro tecnico a Sgobba tiene in vita Brianza che accorcia. Montecatini allora si aggrappa alla precisione di Dell’Uomo dalla linea della carità per mantenersi a distanza di sicurezza e il botta e risposta da tre punti fra Loro e Chiera lascia invariato lo status quo. È sempre il neo-papà di casa Herons a timbrare il nuovo +14 rossoblù, protetto dal gioco da tre punti di Radunic che di fatto archivia la pratica Lissone Interni.

Filippo Palazzoni