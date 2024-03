La decisione. Nuova Comauto. Vannucchi si dimette da presidente

"Ho deciso di lasciare per motivi personali. Cedere la società? Non lo so. È difficile fare sport in questa città, non sempre le istituzioni vengono incontro alle società. Io faccio un passo indietro, ma gli altri soci resteranno. Vedremo se qualcuno si farà avanti". Lo ha dichiarato Alessandro Vannucchi, ormai ex-presidente della Nuova Comauto Pistoia, che ieri ha ufficializzato le sue dimissioni. Si chiude così un ciclo culminato nel 2022 nella prima storica promozione degli arancioni in Serie A. Sembrava l’inizio di un sogno, invece si è tramutato in un incubo che ha lasciato in dote due retrocessioni in altrettante stagioni: a tre giornate dalla fine del campionato di Serie A2 Elite 2023/24, gli uomini di Emiliano Biagini sono già retrocessi. Nei giorni scorsi era poi arrivata un’altra tegola, visto che il Comune aveva decretato la decadenza della rateizzazione del debito accumulato dal sodalizio arancione in termini di utilizzo del PalaCarrara: stando alla determina dello scorso 18 marzo, le ultima rata del piano sarebbe stata pagato lo scorso novembre e l’ente ha quindi preteso il pagamento in un’unica tranche dei circa 34mila euro residui. La società ha fatto sapere che l’importo residuo del debito sarebbe attualmente più basso di quello indicato e che sarà definitivamente estinto a breve.

Giovanni Fiorentino