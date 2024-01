La coppa. Estra con Venezia. Ecco il tabellone della manifestazione

La vittoria dell’Estra con Cremona regala ai biancorossi un posto alla Frecciarossa Final Eight di Coppa Italia in programma al PalaOlimpico di Torino dal 14 al 18 febbraio. Un successo che corona un girone d’andata da parte dei biancorossi sopra ogni aspettativa, un premio per la squadra e lo staff che hanno dovuto fare i conti non solo contro gli avversari ma soprattutto contro la sfortuna. Pistoia dalla pre stagione ad oggi si è allenata ed ha giocato pochissime volte al completo e arrivare a Torino in parte ripaga gli sforzi fatti. Di seguito il tabellone della Frecciarossa Final Eight 2024: (1) Umana Reyer Venezia-Estra Pistoia (8); (4) EA7 Emporio Armani Milano-Dolomiti Energia Trentino (5); (2) Germani Brescia-Generazione Vincente Napoli Basket (7); (3) Virtus Segafredo Bologna-UnaHotels Reggio Emilia (6). I quarti di finale sono in programma mercoledì 14 e giovedì 15 febbraio, le semifinali sabato 17 mentre la finalissima è prevista per domenica 18 febbraio.