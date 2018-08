Pistoia, 24 agosto 2018 - Domenica laziale per il team Franco Ballerini - Primigi Store che affronterà il 4° GP Città di Olevano, ultimo step in vista del Giro della Lunigiana di settimana prossima. Gli uomini guidati da Samuele Breschi, Antonio Fradusco e Davide Lenzi saranno presenti in pieno organico per questa corsa di 94 km con partenza alle ore 15. Ai nastri di partenza Federico Altopiano, Paolo Bevelacqua, Marco Cecchi, Emanuele Galli, Jodi Passa, Mattia Pomenti, Cristian Quagliozzi, Alessio Riccardi, Luca Roberti e Antonio Tiberi. L'obiettivo principale, oltre a preparare al meglio il già citato Giro della Lunigiana, sarà ritoccare ulteriormente la casella riguardante le vittorie stagionali che vede attualmente il Team Franco Ballerini - Primigi Store a quota sette.