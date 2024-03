Il protagonista. L’aglianese Tredici vola agli Assoluti. Medaglia d’oro nei 200 metri misti

Alessandro Tredici è il nuovo campione italiano nei 200 misti. E stavolta, è davvero il migliore di tutti: dopo aver vinto più volte a livello giovanile, adesso si è imposto anche fra gli Assoluti. È il verdetto emesso dai campionati italiani assoluto di nuoto, in corso di svolgimento a Riccione. Il ventenne di Agliana, in forza ll’Hidron Sport Firenze (dopo essere cresciuto nella Nuotatori Pistoiesi) si presentava alla kermesse da outsider della categoria, pur avendo ottenuto ottimi risultati anche nei mesi scorsi. Lo scorso anno aveva ad esempio agguantato una medaglia di bronzo agli Open di Roma ed era stato premiato dal commissario tecnico della Nazionale, Cesare Butini.

Partiva quindi da solide basi, tanto più che nella sua specialità si era classificato in chiave giovanile al secondo posto nel ranking europeo, alle spalle di un atleta turco. E si è superato: coprendo la distanza in 1’59.94 si è rivelato il più veloce di tutti, precedendo Christian Mantegazza del Team Trezzo e Lorenzo Glossi dell’Esercito. Per Tredici sono arrivati i complimenti del comitato toscano della Federnuoto e del sindaco di Agliana Luca Benesperi. "Un super Alessandro Tredici vince i 200 misti agli assoluti di Riccione – il commento del primo cittadino – Agliana c’è".

E per il nuotatore classe 2004 potrebbero in un futuro non lontano aprirsi le porte della Nazionale, oltre che la cooptazione definitiva nei corpi sportivi. Un momento davvero importante nella carriera di Alessandro. Il diretto interessato, per il momento, sceglie però il basso profilo: testa bassa e lavorare (anzi, nuotare). "Sapevo che, con l’assenza di Alberto Razzetti e Thomas Ceccon, ci sarebbe stata un’opportunità da cogliere – ha commentato in zona mista – e sono felice di averlo fatto. Il tempo è ottimo, e anche scendere sotto la barriera dei 2 minuti è una bella soddisfazione. Sono felice, vedremo come andrà al Settecolli".

Giovanni Fiorentino