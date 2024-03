Il post-partita. Baiano e i gol subito con facilità: "Non abbiamo il senso del pericolo»

"Prendiamo gol troppo facili". A Baiano non sono andate giù le due reti incassate dal Carpi. "La prima su corner – dice il mister – è venuta su una situazione che avevamo preparato e sul secondo gol il giocatore del Capri era da solo davanti alla porta". Analizzando le fasi della partita il mister neroverde rileva come "nel primo tempo siamo stati più attenti a difendere che ad attaccare, siamo stati poco propositivi, nel secondo tempo abbiamo reagito bene, siamo stati capaci di rimetterla in parità ma abbiamo preso quel secondo gol evitabile come il primo. Comunque abbiamo giocato contro una squadra forte che merita il primo posto in classifica".

Sulla serie negativa di quattro sconfitte Baiano mette in evidenza il contraccolpo psicologico dopo il pari interno col Lentigione, non meritato, e la sconfitta di Ravenna. "Non mi aspettavo queste sconfitte – dice – ma incassiamo gol evitabili. Questa squadra evidentemente dimostra di non aver il senso del pericolo, in area si deve marcare. Forse le vittorie consecutive all’inizio del girone di ritorno hanno fatto alzare l’asticella troppo in alto per questa squadra. Ora bisogna voltare pagina e fare i punti che ci servono".

Giacomo Bini