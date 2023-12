Il Ponte avanza ’piano’. Nardi guida la rimonta

PONTE BUGGIANESE

SPORTING CECINA

PONTE BUGGIANESE Rizzato; Kapidani (1’ st Palmese), Chelini, Belluomini, Giannini, Seghi (20’ st Gianotti), Birindelli, Pievani, Martinelli (42’ st Ferrari), Gargani (28’ st Zani), Nardi. A disp. Porra’, Passaretta, Sabia. All: Gutili.

SPORTING CECINA Cappellini; Milano, Fiorini, Ghilli (45’ st Fiorentini), Startari, Modica, Diagne, Bardini (27’ st Giannini Ed), Skerma (17’ st Pallecchi), Rovini, Carlotti (36’ st El Falahi). A disp. Barbanera, Giannini Ma, Ciolini, Facenna, Incorvaia. All: Miano.

ARBITRO Argenti di Grosseto.

MARCATORI 8’ pt Carlotti all’8’, Nardi su rig. al 33’ pt; Fiorini al 13’, Nardi su rig. al 20’ st.

Continua la "pareggite" del Ponte Buggianese, che al "Pertini" impatta per 2-2 contro lo Sporting Cecina. Alle reti di Carlotti e Fiorini, risponde la doppietta su calcio di rigore realizzata dal numero dieci Nardi. Gara intensa e combattuta sin dall’inizio, col Ponte che scende in campo con tanti giovani: una formazione molto rimaneggiata, viste le tante assenze. Subito in gol la squadra ospite, con Parlotti che si invola in area di rigore pontigiana e batte Rizzato in uscita bassa. L’azione però sembra viziata da un fallo di Skerma su Chelini. Il Ponte risponde al 33’: bella azione creata da Nardi per Gargani, che entra in area e tira, subendo però un fallo di Startari; Argenti concede il penalty, che Nardi con freddezza trasforma.

Nella ripresa il Ponte parte con un piglio più battagliero e sfiora due volte il gol con Gargani e Seghi, che clamorosamente non riescono a segnare a tu per tu con Cappellini. Il Cecina si riorganizza ed al 58’ trova la rete del 2-1 con Fiorini, bravo a recuperare palla a centrocampo e a far partire un sinistro molto teso, che si insacca alle spalle di Rizzato. I ragazzi guidati da Gutili però non mollano e trovano il pari di nuovo su rigore, concesso per un tocco di mano di Ghilli in area: Nardi è ancora glaciale e segna il definitivo 2-2.

Simone Lo Iacono