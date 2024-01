IL FRONTE DEI TIFOSI. Verso il tutto esaurito: pochi biglietti disponibili. In vendita stasera i tagliandi per la Final Eight

Si va verso un PalaCarrara tutto esaurito. Ieri i biglietti staccati hanno toccato quota 1100 e tenendo conto dei 2222 abbonamenti si va per oltre le 3mila persone. Oggi la biglietteria per i tagliandi rimasti sarà aperta dalle 10.30 alle 12.30 per cui c’è da affrettarsi perché sono veramente pochi i biglietti disponibili. Intanto la società rende noto che in occasione della gara di questa sera contro Sassari all’interno del PalaCarrara sarà presente un banco per poter acquistare con uno sconto i biglietti per le Final Eight di Coppa Italia in programma che si giocheranno dal 14 al 18 febbraio a Torino.