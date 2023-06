Il fascino della Pistoia-Abetone Domani si corre l’ultramaratona

Ci siamo: domani, alle 7.30 sarà dato il via dall’incantevole Piazza del Duomo di Pistoia alla 46a edizione della Pistoia – Abetone, l’ultramaratona di 50 chilometri organizzata dalla Silvano Fedi, che unisce sport a paesaggio, storia a solidarietà, letteratura a bellezze artistiche e inclusività. Patrocinata dalla Regione Toscana, in collaborazione con la Provincia e il Comune di Pistoia e i Comuni di San Marcello Piteglio e Abetone Cutigliano, avrà percorsi e traguardi per tutti i gusti, adatti a normodotati e disabili. Una gara completa, che dovrebbe battere il record di presenze, sponsorizzata da Hoka, Ethicsport e Chianti Banca. Preceduta da un’escursione sulle nostre montagne, al Lago Nero alla scoperta della foresta demaniale regionale tra i torrenti Sestaione e Lima e oggi dall’Expo "Benvenuti a Pistoia" (orario continuato 9.30-20 alla "Cattedrale", in Via Pertini a Pistoia), la corsa si preannuncia appassionante e non solo agonisticamente. L’atipicità del tracciato, che presenta soltanto 5 km di falsopiano nella fase iniziale, per poi dare luogo a un alternarsi mozzafiato di salita e discesa, consentirà agli atleti di ricercare la prestazione, ma pure di vivere una giornata all’insegna del turismo sportivo. Un modo intelligente di trascorrere più giorni (e il clou domenicale) in posti suggestivi come tutti quelli della nostra provincia. Tanti i partecipanti da tutto il mondo (novità Cuba e Israele), mentre non mancheranno i fedelissimi della gara a partire dal pistoiese Giordano Chiappelli (45 arrivi in 45 edizioni, l’unico a poter vantare quest’incredibile performance) e dalla pratese Michela Aniceti (32 edizioni portate a termine). un occhio di riguardo al Quarto Traguardo (Le Regine – Abetone di 3 km), il percorso riservato ai diversamente abili, ai loro accompagnatori e a tutti coloro che intendono aggregarsi a questa ormai celebre camminata a iscrizione gratuita. Fu ideato nel 2002 dall’allora assessore allo sport della Provincia, l’indimenticabile Floriano Frosetti. Novità di quest’anno, la pubblicazione del libro "Pistoia – Abetone 2015-22: la storia continua...", prosecuzione del volume uscito nel 2015 in occasione del quarantennale della manifestazione. Scritto da Cristiano Rabuzzi, con la collaborazione di Antonio Iadanza, Alfio Casagrande e Guido Amerini e la grafica di Elio Capecchi. Non mancherà, infine, lo spazio per la solidarietà. Per questa edizione gli organizzatori hanno deciso di stare al fianco delle popolazioni dell’Emilia Romagna, messe a dura, durissima prova dalle recenti inondazioni. Per questo motivo, hanno promosso una raccolta fondi tra gli ultramaratoneti, i sostenitori e il pubblico, sia oggi all’Expo sia domani ai traguardi di San Marcello e Abetone, ove saranno allestiti degli appositi stand. I podisti saranno invitati a devolvere i 5 euro di rimborso previsti per chi ha partecipato alla 50 km di Romagna del 25 aprile scorso. Intanto, vinca il migliore.

Gianluca Barni