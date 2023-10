Il Dany fa due su due: Shoemakers a picco a Quarrata, Monsummano ko a Livorno

Con l’Endiasfalti Agliana ferma da calendario e la Valentina’s Camicette Bottegone reduce dall’anticipo con sconfitta in serie C, applausi ed elogi sono tutti per il Consorzio Leonardo Servizi e Lavoro Quarrata, che passa 75-65 ad Arezzo contro l’Amen Scuola Basket, conservando il primo posto nella classifica di B Interregionale con 4 punti in coabitazione con l’Us Empolese. Niente da fare, invece, per la Gioielleria Mancini Monsummano a Livorno al cospetto della Toscana Food Don Bosco (78-47). Quarrata non sbaglia e centra il secondo successo consecutivo. Dopo Castelfiorentino, anche Arezzo cade sotto i colpi dei biancoblu, avanti anche di 23 lunghezze nell’ultima frazione. Ancora una volta sugli scudi Federico Regoli, ben coadiuvato da Amedeo Tiberti. Si segna con il contagocce in avvio di match e in generale nel primo quarto (14 pari). Il primo tentativo di fuga del Dany arriva a inizio seconda frazione, quando Antonini insacca tre bombe consecutive, che significano +11 per i biancoblu (25-14). Arezzo sbanda, il Dany concede pochissimo in difesa e con la bomba di Mustiatsa tocca il massimo vantaggio sul 69-46. La partita sembra sostanzialmente finita, ma gli amaranto hanno un’ultima reazione, mettendo in difficoltà i mobilieri con il pressing a tutto campo. La formazione di coach Tonfoni si ferma, ma non paga dazio. Quarrata: Marini 2, Mustiatsa 5, Balducci 6, Molteni 6, Falaschi 2, Calugi 4, Regoli 24, Frati, Babovic, Antonini 9, Agnoloni, Tiberti 17.

Pessima prestazione, invece dei monsummanesi, che non entrano mai in partita subendo oltremodo la vitalità dei giovani livornesi. Monsummano: Calderaro 2, Manetti 5, Danesi 12, Albelli, Santi, Meacci 6, Vettori 1, Giusti 1, Cellerini 5, Cantrè 6, Lepori 2, Tommei 7.

Gianluca Barni