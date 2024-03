I risultati delle prime due gare regionali del 2024. Pescia brilla e sale sul podio a Siena e Cascina

Due podi da applausi. Splendidi il secondo e il terzo posto conquistati dal Tiro a segno nazionale Pescia nelle prime due gare regionali toscane 2024 con armi ad aria compressa, . Il sodalizio valdinievolino è salito sul secondo gradino del podio a Siena, a pari merito con Lucca e alle spalle di Pietrasanta, e sul terzo a Cascina, in scia Lucca e Pietrasanta. A Siena la parte del leone l’ha fatta Pietrasanta: i suoi atleti hanno infatti ottenuto ben 16 medaglie, di cui sette d’oro, cinque d’argento e quattro di bronzo. Con tredici medaglie ciascuno Pescia e Lucca. Pescia ha riportato una medaglia d’oro in più, per un totale di sei, giunte dai due giovanissimi Gioele Silvestri in C.10 e Matthias Rempel in B.M. Sempre in B.M. oro per Alessandro Pintore, Gabriele Corvino e il bis di Gino Perondi. Le sei d’argento arrivano da Matthias Rempel in C.10, Gioele Silvestri e Ivan Matteini in B.M., Tommaso Sonnoli, Daniele Vannoni e Gabriele Corvino in C.10; un bronzo anche per Emma Martelli in P.10 Junior donne. A Cascina le medaglie ottenute dai pesciatini sono state 11: le sei d’oro sono state vinte da Tommaso Sonnoli, Antonio Frateschi, due rispettivamente da Gabriele Corvino e Gino Perondi, le due d’argento da Daniele Vannoni e Ivan Matteini, mentre quelle di bronzo le hanno ottenute Fabio Incerpi, Alessandro Pintore e Valentina Foscarini; ai piedi del podio Marco Cesaretti. Gianluca Barni