I risultati del sodalizio termale. Lo Sporting Club in evidenza in Egitto

Festa grande allo Sporting Club Montecatini per i successi internazionali ottenuti da alcuni talentuosi portacolori. Guidati dal direttore tecnico Daniele Balducci, Lorenzo Balducci Vittoria Benedetti e Matteo Gribaldo si sono messi in mostra in due tornei disputati in Egitto. Lorenzo Balducci ha conquistato il Torneo Internazionale ITF Under 18 di Ismailia, nella quale Vittoria Benedetti, con la compagna, la sudtirolese Finja Matuella, ha trionfato nella competizione di doppio. Benedetti, per inciso, si è fermata alle semifinali in singolare. Il doppio composto da Balducci e Matteo Gribaldo si è imposto nel Torneo Internazionale ITF Under 18 del Cairo, giungendo in finale in quello di Ismailia. Per la cronaca, Lorenzo Balducci ha battuto l’egiziano Ahmed Elkarmotv in finale con il punteggio di 3-6 6-2 6-4; Benedetti e Matuella, per la prima volta assieme, hanno superato nettamente l’egiziana Joody Elkady e la russa Polina Nikitina 6-1 6-3; Balducci e Gribaldo hanno avuto ragione 7-5 6-4 della coppia egiziana formata da Marwan Ehab e Seifelden Mostafa Samih, mentre si sono arresi 6-4 6-4 a Ismailia al duo composto dal russo Ilya Maltsev e dal turco Kivanc Bedir. Al settimo cielo tennisti, direttore tecnico e responsabili della società termale. "I ragazzi sono stati bravissimi, vincendo con merito ma soprattutto facendo un cammino, tecnico e comportamentale, di prim’ordine – esultano dal sodalizio montecatinese –. Hanno confermato i progressi tecnici e atletici, mostrando un gioco notevole". È stata un’esperienza stupenda – aggiunge Daniele Balducci –: siamo stati lontani da casa 19 giorni ed è andata al di là di ogni più rosea previsione. Con questi successi, i nostri tre giocatori, che faranno parte delle rose delle nostre prime squadre, maschile e femminile, di serie B2 hanno compiuto un bel balzo nella classifica mondiale under 18. Basti pensare che Lorenzo Balducci è passato dalla posizione 2400 alla 969, Benedetti si è posizionata attorno alla 1600 e Gribaldo, alla vigilia senza classifica, ha toccato la 1800". Da applausi.

Gianluca Barni