I derby a Montecatini e Larcianese

montecatini

3

meridien

0

VALDINIEVOLE MONTECATINI : Gega, Fanti, Lici, Rinaldi, Coselli, Torracchi, Gerti Bibaj (84’ Pieraccioni), Isola (94’ Benvenuti), Crtella (70’ Ricci M.), Gersi Bibaj (90’ Bequiri), Bacci (79’ Ricci G.). A disposizione Baldi, Casini, Gjepali, Montemagni. All. Tocchini.

MERIDIEN GRIFONI: Lavorini, D’ Angelo (86’ Sauro), Tolaini (50’ Maiorana), Fabbrini (68’ Langella), Di Nardo, Milianti, Chianese, Fattorini (93’ Vitiello), Falorni (86’ Canaj), Baroncelli, Benedetti. A disposizione: Bartolozzi, Lo Russo, Ruotolo, Lucarini. All. Magrini.

Arbitro: Chisali di Livorno.

Marcatori: 43’ Gerti Bibaj (R), 45’ Coselli, 48 Falorni, 62’ Bacci, 67’ Benedetti.

MONTECATINI TERME – Dopo un primo tempo senza emozioni Valdinievole Montecatini e Meridien Grifoni (la migliore squadra avversaria vista allo stadio Mariotti) hanno offerto gol e spettacolo non adatto ai deboli di cuore. Le due squadre, una capoclassifica e l’ altra fresca vincitrice della Coppa Italia Promozione si sono affrontate senza mezzi termini davanti ad una folta schiera di tifosi. C’è stato molto equilibrio nel primo tempo con le squadre che cercavano di studiarsi, poi al 43’ Gersi Bibaj nel tentativo di scavalcare il portiere è stato toccato dallo stesso ed è caduto a terra, per l’ arbitro rigore che lo stesso giocatore ha realizzato. Nemmeno il tempo di riorganizzare le idee che Coselli raddoppia in mischia. Ad inizio ripresa il Meridien accorcia le distanze con Falorni che approfitta di uno svarione difensivo, al 50’ Torracchi segna ma l’ arbitro annulla, al 56’ Cretella costringe Lavorini a compiere un miracolo e al 59’ si deve tuffare per togliere la palla dai piedi di un attaccante biancoceleste, al 62’ Bacci lanciato da Gersi infila l’ angolino portando a 3 le reti. Il Meridien non ci sta e al 67’ Benedetti rimette in discussione il risultato: 3 a 2. Al 79’ annullato a Ricci il possibile poker e all’ 83’ è Maiorana a colpire il palo.

Stefano Incerpi