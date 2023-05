Gtg Pistoia pronta agli ultimi 40’ "Morale alto dopo le due vittorie"

Una vittoria importante per tanti motivi quella conquistata da Pistoia contro Cremona. Innanzitutto per il morale perché battere prima Cantù in trasferta e ora Cremona in casa dà senza alcun dubbio una bella botta di fiducia e di consapevolezza nei propri mezzi. E poi per la classifica visto che la Giorgio Tesi con questo risultato è salita al quinto posto scavalcando Cento. "E’ stata una vittoria importante sotto tutti i punti di vista – afferma Gregorio Allinei - anche perché abbiamo finalmente trovato la quadra per poter giocare contro le squadre dell’altro girone che hanno un altro modo di giocare e altri roster. Una prova d’intensità perché Cremona è una squadra che sotto questo punto di vista è travolgente e noi siamo stati bravi a coprire ciò che non avevamo coperto nelle due partite precedenti". Pistoia anche se non c’era bisogno, ha dimostrato di essere una squadra che non si accontenta visto che fino alla fine ha provato a ribaltare la differenza canestri con Cremona. "Siamo contenti per la vittoria – dice Allinei - ma come ho detto altre volte siamo una squadra ambiziosa a partire dall’allenamento fino alla partita e provare a ribaltare la differenza canestri è stato il segnale che nessuno si accontenta ed è un aspetto fondamentale per andare avanti".

E adesso testa all’ultima partita contro Treviglio per provare a blindare il quinto posto e, magari, tentare il colpaccio di arrivare quarti. Difficilissimo, ma non impossibile: qualora i lombardi perdessero in casa contro Cento e Pistoia vincesse a Treviglio. In questo caso, a parità di punti (8), scontri diretti (1-1) e differenza canestri (+5 Vanoli all’andata e il +5 Gtg al ritorno), si dovrà ricorrere al quoziente canestri generale nel girone giallo: ad oggi il quoziente per Cremona è di 0.995, per Pistoia di 0.967. Un gap abbastanza consistente, ma mai dire mai. L’altra possibilità è di un arrivo a pari punti, a quota 6, fra Gtg e Tramec e qui non ci sono calcoli da fare: lo scontro diretto dice 2-0 per i ferraresi che, in quest’ipotesi (con Cento vincente e Pistoia sconfitta), chiuderebbero al quinto posto con i biancorossi al sesto. Ma al momento l’ipotesi più accreditata resta quella della quinta piazza, che ad ora regalerebbe l’affascinante incrocio al primo turno la Fortitudo Bologna. "Questo è il periodo migliore dell’anno – conclude Allinei – perché arrivi a tirare le somme e vedi il percorso che hai fatto, ti guardi indietro e vedi che sei arrivato alla parte più divertente dove non basta più essere squadra e giocare un certo tipo di pallacanestro, ma bisogna essere chirurgici, perfetti. Il clima è positivo ma lo era anche prima di queste due vittorie".

Intanto Pistoia dovrà fare i conti con la "squalifica del campo di gioco perché al termine della gara un individuo isolato invadeva il terreno di gioco e seguiva uno degli arbitri": potrà essere commutata in multa, in modo da disputare regolarmente gara-1 dei playoff al PalaCarrara. Per il club anche un’ammenda di 500 euro "per offese collettive frequenti del pubblico agli arbitri".

Maurizio Innocenti