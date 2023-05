Gtg: niente recriminazioni: stasera si gioca Dimenticare garauno e restare concentrati

Perdere con un tiro agli ultimi secondi dopo avere accarezzato a lungo la possibilità di portare a casa la vittoria, che sarebbe stata più che meritata, non è facile da accettare ma lo sport spesso sa essere crudele e visto che stasera si torna di nuovo in campo (PalaDesio ore 20.30) i biancorossi dovranno trovare la forza di dimenticare e di pensare solo a gara 2. Un compito non facile per Nicola Brienza, quello di aiutare i suoi ragazzi a resettare la sconfitta, ma che che il tecnico biancorosso in qualche modo dovrà assolvere anche perché la squadra ha poche cose sui cui recriminare. Certo le tante, troppe, palle perse sono una voce da migliorare assolutamente ma quando giochi contro squadre che mettono grande pressione a tutto campo è facile incappare in questo problema. Qualcuno potrebbe anche inserire nella lista delle cose da migliorare i tiri liberi ma va detto che i biancorossi fino a quegli ultimi fatali secondi finali aveva avuto un percorso dalla lunetta quasi perfetto. Semmai in tema di tiri liberi si può notare la differenza di viaggi in lunetta tra le due squadre, soprattutto nel secondo tempo, 26 i tiri liberi finali tirati da Cantù contro i 19 di Pistoia e in una partita che si è decida proprio dalla lunetta 7 tiri liberi in più sono un dato importante che pesa parecchio. In buona sostanza la Giorgio Tesi in gara 2 dovrà riuscire a replicare la prestazione vista nella prima partita limando alcuni dettagli perché per il resto non c’è altro da dire. La difesa ha funzionato e bene concedendo poco o nulla all’attacco di Cantù che non è di certo tra gli ultimi del campionato, ha blindato David Logan francobollato da Wheatle in prima battuta e dagli altri in aiuto evitando che potesse diventare un fattore. In attacco, semmai, Pistoia dovrà evitare qualche forzatura di troppo evitando di farsi ingolosire dal tiro dalla lunga distanza che gli avversari spesso le hanno lasciato. Al di là di tutto sarà l’aspetto mentale a fare la differenza, i biancorossi dovranno prendere la sconfitta in gara 1 come uno stimolo a fare ancora di più, a cercare di fare di tutto per prendersi una rivincita che meritano, a scaricare la delusione in rabbia agonistica sperano che la dea bendata questa sera guardi dalla parte di Pistoia visto che in gara 1 ha volto il suo sguardo dall’altra parte. La squadra e Nicola Brienza hanno ampiamente dimostrato di avere un grande orgoglio e quando sono stati feriti hanno sempre reagito graffiando più che mai per cui ci sarà da aspettarsi una Giorgio Tesi pronta a riscattare la beffa subita in gara 1 e decisa a portare via una vittoria che metterebbe Pistoia nelle condizioni di poter poi sfruttare le due gare interne al PalaCarrara dove vincere non è mai facile per nessuno.

Maurizio Innocenti