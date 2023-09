Grande festa per la nuova annata dell'Avis Volley: "Facciamo sport promuovendo i nostri valori"

Tanti giovani, tanta gente, una grande voglia di Avis Volley. Ha riscosso notevole successo la presentazione delle squadre di Avis Volley Pistoia, tenutasi nei locali della chiesa di San Sebastiano, a Bottegone. Alla presenza del primo cittadino di Pistoia Alessandro Tomasi, dell’assessore allo sport del Comune di Pistoia Alessandro Sabella, del presidente del Comitato territoriale Appennino Toscano Roberto Giorgi e del massimo dirigente di Avis Pistoia Igli Zannerini. L’occasione è stata propizia per far conoscere tutti i nomi dei componenti delle varie squadre, dello staff tecnico e dell’organigramma dirigenziale. "È stato un bel momento di sport e socialità – chiosa l’allenatrice Gianna Mosi, una delle giocatrici più rappresentative della Vallina Svra che più di trent’anni fa approdò in serie A2 nonché tecnico e dirigente tra i più conosciuti e stimati della nostra provincia –. È emersa in tutto e per tutto la passione per la pallavolo e questo è uno dei fattori più importanti".

"Un ringraziamento va alle autorità presenti, ai presentatori della manifestazione, al fotografo Luca Castellani nonché ai volontari delle parrocchie dei Tre Campanili per l’ottima cena realizzata per atleti e famiglie al termine della presentazione", fanno sapere all’unisono i dirigenti del sodalizio. La stagione sportiva 2023-24 inizia, quindi, sotto i migliori auspici. Da sempre Avis Volley Pistoia si propone di far crescere la pallavolo maschile e sensibilizzare i giovani alla donazione del sangue.

G.B.