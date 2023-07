Gp Bellei deciso a tavolino E’ una vittoria Dolce Viky

di Martina Nerli

Primo gran premio della stagione con grande pathos, la giuria tecnica infatti ha dovuto riguardare più volte il filmato della corsa prima di comunicare la decisione di togliere dall’ordine di arrivo il vincitore Diamond Truppo per aver percorso gran parte della prima curva con la ruota sinistra all’interno dei paletti. Sale automaticamente sul primo gradino del podio Dolce Viky con Manuel Pistone in sulky, al secondo posto un ottimo Diluca MO allenato a Migliarino Pisano da Afrim Shmidra mentre al terzo il derbywinner Dimitri Ferm che delude un po le aspettative mancando nel finale. Partenza piuttosto concitata per aggiudicarsi i posti migliori, Dimitri Ferm pur spendendo riesce ad andare in testa e Dragowski difende il posto alla corda, mentre a centro gruppo c’è un po’ di caos tra Diamond Truppo e Diluca Mo, Dolce Viky non perde tempo e va ad affiancare il leader. È il match che tutti aspettavano ma sull’ultima curva la femmina allenata da Alessandro Gocciadoro pur avendo girato tutta strada di fuori ha ancora energie per allungare il passo e sorpassare Dimitri. Dietro di lei prepara il rush finale Diamond Truppo che con decisione si "butta" in mezzo alla pista alla ricerca del traguardo. Il ragguaglio cronometrico di 1.12.3 sui 2040 mt dimostra la qualità del corsa con i migliori esponenti della leva 2019 tutti in splendida forma. Dolce Viky pur avendo vinto a tavolino merita la firma nell’albo d’oro del Nello Bellei perché è sicuramente una cavalla dal futuro interessante, tra l’altro al Sesana nella corsa di preparazione al gran premio di inizio luglio vincendo aveva già lasciato a bocca aperta il pubblico mostrando non solo una grande bellezza ma anche una potenza importante. Nelle corse di contorno ha segnato un bel doppio Gennaro Casillo con Davide nella terza prova del Trofeo Sesana e all’ultima con Vortice d’amore per la gioia del suo proprietario Graziano Tacconi mentre nel gran premio Dragowsky è quarto mostrando una forma all’ottanta percento. Doppio anche per Francesco Facci in veste di catch driver con Ehlert Par e Spritz Holz. Diversi cavalli di Gennaro Riccio si stanno mettendo in luce in questa campagna toscana: nel premio Master4Horse Chopin Grif ha fatto un bel ‘numero’, vincendo per dispersione in coppia con Filippo Esposito (la corsa era riservata ai gentlemen): veloce tra i nastri, il figlio di Varenne ha rifatto subito la penalità ed è sfilato in meno di mezzo giro su Crisallen, ha aumentato progressivamente il vantaggio per vincere in beata solitudine, a media di 1.16.1 sui 2060 metri. I rivali non sono riusciti a tenerne il passo: Crisallen ha provato a ricucire il gap ma poi nei 250 finali si è limitata a difendere il piazzamento respingendo Cara Stella, che era stata balbettante nella giravolta. In errore invece l’attesa Chiquitita, per la quale la novità dei nastri si è rivelata indigesta. A bordo pista il clima di festa si è respirato a pieni polmoni con un pubblico partecipe e divertito. Tra gli ospiti della serata anche il Sottosegretario del Masaf con delega all’ippica Patrizio La Pietra che ha partecipato alla premiazione del gran premio con grande estusiasmo. Prossimo convegno giovedì sera con corse di routine mentre sabato 22 luglio altra serata di gala con il gran premio Società Terme.