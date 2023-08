Giorgio Tesi Group e Pistoia Basket Il matrimonio ’a spicchi’ continua

Pistoia Basket 2000 e Giorgio Tesi Group non si lasciano. Il binomio che da 13 anni caratterizza la pallacanestro cittadina proseguirà anche nella prossima stagione, quella che coinciderà con il ritorno della società biancorossa in serie A1. L’azienda vivaistica, com’è noto, non sarà più title sponsor (il testimone è passato nelle mani di Estra), ma resterà tra le colonne portanti del club come platinum sponsor. "Vogliamo dimostrare vicinanza alla società, allo staff tecnico e ai giocatori, mettendo a disposizione la nostra sede come fosse un rifugio sicuro, esattamente come accaduto negli ultimi tre anni – racconta Fabrizio Tesi, legale rappresentante della Giorgio Tesi Group –. Dato che il livello si alza, cercheremo di dare ancora di più. Le basi per far bene ci sono tutte: c’è fiducia dopo le riconferme di Brienza, di Sambugaro e dello zoccolo duro della scorsa stagione. Per quanto ci riguarda, garantiremo il nostro mattoncino e mi auguro che al PalaCarrara si riesca a ricreare l’ambiente degli ultimi playoff. Perché con un catino così caldo, anche quelli più bravi fanno fatica a segnare".

Nel giorno dell’ufficialità del rinnovo del matrimonio, un pensiero non poteva non andare a quando tre anni fa, la famiglia Tesi decise di riprendere ad essere title sponsor del Pistoia Basket, in uno dei momenti più delicati della storia biancorossa, fra covid e autoretrocessione dalla A1 alla A2. "Era un periodo nel quale c’era scetticismo. Quella che abbiamo fatto allora è stata una scelta di cuore. Uno dei motivi che mi hanno portato ad accettare i rischi del caso è che capivo la pesantezza dell’eredità che aveva raccolto Massimo Capecchi da Roberto Maltinti. I risultati ottenuti erano inattesi e hanno ripagato alla grande quei rischi". A proposito di Capecchi, il presidente biancorosso si dice entusiasta per il proseguimento del rapporto. "Nel 2020, il supporto economico e morale che ci ha garantito la Giorgio Tesi Group è stato importantissimo – ammette il numero uno del club –. Per noi è motivo d’orgoglio poter portare avanti la collaborazione. Per quanto concerne gli sponsor, ci sono state operazioni e ingressi in tempi molto rapidi e che mi hanno sorpreso positivamente. Avanti così".

Venendo alle questioni di campo, la società biancorossa ha annunciato un nuovo appuntamento durante la pre-season: sabato 9 e domenica 10 settembre, la formazione di coach Brienza sarà di scena a Sansepolcro, in provincia di Arezzo, in occasione della Dukes Cup, che metterà di fronte Pistoia prima a Napoli (ore 18) , poi ad una fra Vuelle Pesaro e i rumeni del CSO Voluntari. Nel weekend precedente biancorossi di scena a Udine per il memorial Pajetta: sabato 1 alle 18.15 la sfida alla Fortitudo, a seguire l’incrocio con una tra Udine e Torino. Primo impegno della preason sabato 26 agosto con l’Umana Chiusi tra le mura amiche del PalaCarrara.

Francesco Bocchini