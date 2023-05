Gema conserva l’ottavo posto Grazie a Libertas ed Herons

Al termine dell’ultima domenica di regular season nel Girone A di Serie B fa festa anche la Gema Montecatini, nonostante il brutto scivolone a Borgomanero: Herons e Libertas Livorno fanno un favore grande così ai leoni termali battendo Pavia e Sangiorgese, il che permette agli uomini di Angelucci di conservare l’ottavo posto e il vantaggio del campo nella serie contro la Riso Scotti Pavia. Dettaglio da non trascurare, visto che l’Omnia Basket in casa ha perso solo cinque volte in stagione. Questa la classifica finale: Libertas Livorno 50 punti, Vigevano 46, Pielle Livorno 46, Herons Montecatini 42, Legnano 40, Piombino 40, Omegna 34, Gema Montecatini 28, Pavia 28, Sangiorgese 26, Oleggio 24, Gallarate 22, Borgomanero 22, J. Casale 18, Varese 8, Langhe Roero 6. Ai playoff: Libertas Livorno, Vigevano, Pielle Livorno, Herons Montecatini. Play-in (spareggi con serie al meglio delle 5 partite): Legnano-Gallarate, Piombino-Oleggio, Omegna-Sangiorgese, Gema Montecatini-Pavia. Retrocessioni: Borgomanero, J. Casale, Varese, Langhe Roero. Accoppiamenti play-off: Libertas Livorno-Desio, Vigevano-San Vendemiano, Orzinuovi-Herons Montecatini, Mestre-Pielle Livorno, Real S. Rieti-, Luiss Roma-Ozzano, Roseto-Fabriano.

Filippo Palazzoni