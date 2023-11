Futsal - serie a2. Pure l’Altovicentino viola il PalaCarrara. Pistoia ne prende 5

Quinta sconfitta in altrettante gare di campionato, maturata fra le mura amiche in quello che appariva alla stregua di uno scontro-salvezza anticipato. Notte fonda per la Nuova Comauto Pistoia, arresasi anche all’Altovincentino Futsal. Un incontro valido per il quinto turno della Serie A2 Elite 202324. Il tecnico Emiliano Biagini, alla vigilia della sfida, aveva messo in guardia i suoi, spiegando come la classifica dei rivali fosse "bugiarda". E in effetti, il sodalizio vicentino si è imposto per 5-0, violando il PalaCarrara e tornando in Veneto con l’intera posta in palio. Melani e compagni occupano adesso l’ultima posizione del girone A in solitaria e sono ancora a zero punti in classifica. Non c’è ad ogni modo tempo per recriminare, perché domani alle 16 il club pistoiese sarà chiamato nuovamente a giocare: la banda Biagini se la vedrà in trasferta contro il Green Agency Mestre, nel quale gioca il "grande ex" Bebetinho. Ovvio dire che sarà durà.