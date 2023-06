Francardo fra i top ten ai mondiali mountain bike

Campionato mondiale di Mountain Bike: Tommaso Francardo dell’Abetone Ancillotti Vittoria Gravity Team, si iscrive nell’Olimpo con una prova maiuscola a Finale Ligure. "Grande risultato per Tommaso Francardo che centra il settimo posto nel mondiale enduro di Mountain Bike a Finale Ligure, – scrive il suo club in una eccitata nota - enorme soddisfazione per tutti i componenti del team Abetonese per questo risultato che rappresenta il miglior piazzamento della storia ottenuto da un atleta italiano in questa disciplina". Più che legittimo quindi, l’entusiasmo per il risultato del giovane atleta nato a Imperia 24 anni or sono. La gara si è svolta sabato 3 giugno a Pietra Ligure ed ha visto una performance strabiliante dell’atleta di punta del team abetonese, basti pensare che, a seguito di una caduta durante la prima prova speciale che gli era costata diversi secondi, e a causa di ciò non era riuscito a chiudere più avanti del sedicesimo posto. Da lì in poi Tommaso non ha più sbagliato un colpo e ha iniziato quella grande rimonta che lo ha portato a centrare il settimo posto finale, spronato dal tifo del pubblico di casa, con un sorpasso nell’ultima speciale, dove è riuscito a sopravanzare l’americano Richard Rude pluricampione mondiale negli anni passati. La vittoria è andata al canadese Jesse Melamed, davanti al connazionale Rhys Vermer ed al francese Alex Rudeu. Il team manager Davide Demin, particolarmente felice per il grande risultato ha ribadito come questo non sia arrivato per caso ma, grazie ad un importante lavoro svolto a partire già dal periodo invernale mettendo insieme sia l’aspetto tecnico che quello fisico degli atleti, con le bici curate direttamente dal costruttore Tomaso Ancillotti e con i pneumatici forniti da Vittoria Tyres che ha sviluppato delle mescole speciali grazie ai test svolti assieme ai piloti del team abetonese e che saranno a breve disponibili in commercio per tutti gli appassionati. Quindi il risultato sportivo va a sommarsi a quello tecnologico che sarà a disposizione di tutti gli appassionati. "Oltre a quello di Francardo è da sottolineare anche il 19esimo posto di Nadine Ellecosta – prosegue la nota - nella categoria femminile, purtroppo anche lei incappata in una caduta nella PS1, caduta però che a differenza di quella di Francardo ha lasciato qualche conseguenza fisica a Nadine condizionando così anche il resto della sua gara. I prossimi appuntamenti del campionato mondiale saranno a Leogang in Austria e a Canazei in Trentino nel mese di giugno, continuando poi con i campionati Italiani di La Thuile in Val d’Aosta il 9 luglio e con il round 5 del Toscano Enduro Series il 23 luglio proprio in casa all’Abetone, dove sono già in corso i preparativi per organizzare un altro evento degno della fama che il bike park della montagna pistoiese ha saputo conquistarsi nel corso degli anni.

Andrea Nannini