Fenice in rampa di lancio. Nel mirino Reggio Emilia

Presentazione senza autorità (e il guru Claudio Caramelli) ed esordio casalingo nel campionato di serie B2. Il Pistoia Volley La Fenice ha tolto i veli alle proprie squadre, agonistiche e promozionali, al circolo di Pontelungo. Un paio le assenze che hanno fatto rumore: per la prima volta non erano presenti i rappresentanti di Comune e Provincia di Pistoia. "Siamo consapevoli che forse i nostri inviti sono arrivati troppo a ridosso della data e vi era in concomitanza un altro evento – dicono i dirigenti –, ma avremmo almeno gradito una risposta al nostro invito. C’è un po’ di amaro in bocca". L’occasione è stata propizia per incoraggiare la prima squadra di serie B2 nazionale e tutte le altre formazioni. La prima squadra è guidata dal tandem Cristiano Testi – Andrea Tiso (vice allenatore) e si basa sulle centrali capitan Alice Massaro (1993), Emelyn Lopez Delgado (2000) e Martina Gaggioli (2003), le palleggiatrici Lucrezia Franciolini (2001) e Vittoria Betti (2005), i liberi Elena Gualtierotti (1998) e Caterina Bini (2001), l’opposta Valentina Mazza (2001) e le schiacciatrici Margherita Cicchitelli (2003), Viola Guarducci (2003) e Marta Mantellassi (1996). Domani sera, dalle 21 alla palestra Anna Frank di Pistoia, debutto nel girone G di B2: le nostre ragazze affronteranno le colleghe dell’Unione Sportiva Arbor Interclays Reggio Emilia. Un avvio in salita, ma anche stavolta Massaro e compagne si ripromettono di stupire.

Gianluca Barni