Femminile. Futsal Pistoia con grandi firme Per una serie B da protagoniste

A calamitare sin qui il grosso dell’attenzione è stata la formazione maschile. Ma guai a sottovalutare il Futsal Pistoia "in rosa", che sembra poter cullare legittimi sogni di gloria in vista della Serie B 202324 di calcio a cinque. La squadra femminile è stata inserita nel girone B della kermesse e debutterà in campionato il prossimo 15 ottobre, in casa contro la Vis Fondi. E il gruppo sembra sulla carta ben assortito, fra conferme e volti nuovi. Iniziando dal nuovo direttore sportivo: sarà Mirko Carlesi, che dopo le esperienze da allenatore fra Prato e Firenze ha deciso di passare dietro la scrivania. La conferma più importante è forse quella di Elisa Guarino: la pivot classe 1990 ha sin qui messo insieme 45 reti in 60 presenze in arancione (andando a segno 17 volte nella scorsa annata) e punta a mantenersi su questi standard di rendimento. E avrà come compagne di squadra due giocatrici di livello internazionale quali Lilla Torma e Alma Diaz. La prima, portiere ungherese classe 1995, si è messa in luce in patria nel Debreceni e con l’Ungheria ha raggiunto la "final four" nelle ultime due edizioni degli Europei. Diaz, laterale spagnola di 31 anni, è invece arrivata da Fondi e promette di mettere la sua esperienza a disposizione del gruppo. Proprio nelle scorse ore è inoltre stata confermata Giorgia Badalassi: l’esperta laterale classe 1991 affronterà quindi il suo quarto anno in arancione e mira a migliorare il proprio "score" di 9 gol in 49 partite. Nel corso delle ventidue giornate di "regular season" della B, le ragazze guidate da Emiliano Biagini se la vedranno anche con Shardana, Real Gryphus, Prato C5, Virtus Ciampino, Cus Pisa, Littoriana, Arzachena, Perugia, C5 Roma ed Eventi Futsal. La carica motivazionale non dovrebbe perciò mancare: in linea teorica ci sono tutte le premesse per disputare un buon torneo.

Giovanni Fiorentino