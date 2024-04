Fabo, Natali volta pagina: "Una lezione per i playoff"

Cosa è successo alla Fabo Montecatini fra terzo e quarto periodo della partita contro la Libertas Livorno? Fra tifosi rossoblù e addetti ai lavori la domanda è sorta spontaneamente. Gli uomini di coach Federico Barsotti sembravano quasi avere sotto controllo la situazione, poi il crollo, improvviso e verticale, con gli Herons incapaci di segnare un canestro dal campo per quasi quindici minuti e facile preda della furia agonistica amaranto.

Anche capitan Nicola Natali, abituato a metterci la faccia sia nel bene che nel male, ha provato a dare una spiegazione al blackout Fabo in quel di Livorno ed è giunto alla conclusione che… una spiegazione non c’è. O meglio, non ce n’è una sola: come spesso accade i motivi di una sconfitta sono molteplici e quella del PalaMacchia non sfugge a questo assioma. "La gara nel suo andamento ha ricordato quella di Roma: per oltre due quarti è stata la nostra partita, poi la Libertas ha trovato energia, spinta e convinzione segnando canestri difficili da tre punti – analizza il numero 8 degli Herons – Questo ha contribuito a surriscaldare l’ambiente, già caldo di per sé, e ci siamo un po’ sfaldati, come non ci capitava da tempo. Riuscire a compattarci nelle difficoltà è sempre stata la forza del nostro gruppo, stavolta non è stato così".

Al di là del risultato negativo, che nel covo di una delle formazioni più accreditate al passaggio di categoria poteva anche essere messo in conto, il grande rammarico sta nel non essere riusciti nemmeno a difendere la differenza canestri, pur partendo da un vantaggio di undici punti: "Siamo stati travolti dal nervosismo e dalla frenesia – continua il capitano rossoblù – Bastava calmarci, resettare, rimanere lucidi e salvaguardare l’obiettivo minimo sapendo che la partita ormai era andata, invece abbiamo iniziato a discutere con gli arbitri senza più concentrarci sul nostro gioco, forzando moltissime conclusioni e collezionando palle perse. Questo ci deve servire da lezione soprattutto in vista dei playoff, nei quali di avversari ostici e ambienti caldi ne troveremo parecchi".

Playoff di Serie B Nazionale che con ogni probabilità la Montecatini sponda Fabo affronterà da terza forza del Girone A dopo l’amaro epilogo del sabato di Pasqua: ma arrivare secondi piuttosto che terzi fa davvero la differenza? "Chi dice che vogliamo arrivare secondi per evitare le livornesi non ha evidentemente chiaro in testa cosa siano i playoff – commenta Natali – Al termine della regular season tutto si azzera. Il nostro obiettivo è finire al meglio il campionato e portare a casa più partite possibili da qui al 21 aprile, perché vincere aiuta a vincere e ci permetterebbe di arrivare in fiducia al momento clou della stagione".

