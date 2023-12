Estra si gode il momento. Ma la testa è già a Pesaro

L’Estra Pistoia torna al PalaCarrara dopo la vittoria al cardiopalma contro Tortona che porta i biancorossi a sei vittorie nelle ultime sette partite. Un appuntamento fondamentale nell’economia della stagione. Pistoia ha fatto scalpi importanti, Milano e Napoli su tutti, e pur fra mille difficoltà (Varnado e Hawkins sono fuori per infortunio) è riuscita a conquistare punti pesantissimi in ottica salvezza e domenica affronta una squadra che, classifica alla mano, è sotto di 4 lunghezze ed è un avversario diretto per la corsa alla permanenza nella massima serie.

Certo, non sarà affatto facile riuscire ad avere la meglio su Pesaro che è squadra tosta e difficile da affrontare ma i biancorossi nel bunker del PalaCarrara non possono permettersi passi falsi. Ci sarà da soffrire e neppure poco perché se l’Estra potrà avere un Gerry Blakes maggiormente integrato con il resto del gruppo e più dentro gli schemi di gioco di coach Nicola Brienza è anche vero che con tutta probabilità a meno di colpi di scena degli ultimi giorni, sarà costretta di nuovo a giocare con uno small ball vista l’assenza di Varnado e Hawkins. Wheatle dovrà di nuovo fare gli straordinari giocando praticamente quaranta minuti, la coppia Moore-Willis dovrà ripetere la prova offensiva offerta a Tortona, Ogbeide avrà il compito di fare del pitturato casa sua e il gruppo di italiani fornire il solito e importantissimo contributo.

In poche parole, un’altra prestazione al di sopra delle righe, un altro sforzo di squadra notevole per conquistare due punti che valgono oro quanto pesano. La società, intanto, in merito alla sfida di domenica contro Pesaro ha reso note le modalità di acquisto dei biglietti. Per quanto concerne la vendita online (con i tagliandi acquistabili sul sito www.etes.it) stessa è già aperta da martedì mentre per la vendita al botteghino questi sono gli orari previsti: venerdì 15 17.30-19.30, sabato 16 10.30-12.30 e 16-18, domenica 17 10.30-12.30 e dalle 16 all’inizio della partita

Maurizio Innocenti