Estra Pistoia Varnado resta e pensa in grande

La conferma di Jordon Varnado è stata una magata di Marco Sambugaro. Trattenere l’Mvp delle finali non era affatto facile. Varnado, com’era preventivabile, aveva richieste da parte di tantissime squadre in Italia e non solo ma alla fine il lungo di Brownsville è rimasto a Pistoia. "Il motivo principale per cui sono tornato – dice Varnado – è perché mi sento a mio agio con la visione che ha l’allenatore della squadra, cosa dovrà fare e come dovrà giocare e la visione che ha verso di me: questo mi aiuterà molto nel continuare a crescere". Varnado, che in questi giorni è fermo a causa di un problema a un piede, parla da leader e del resto non è novità visto che proprio lo scorso anno in occasione della sua presentazione sempre nella sede di Florence One, le sue prime parole furono: "Vinceremo il campionato e mi prenderò il titolo di Mvp", e così è stato. Sfrontatezza? No, consapevolezza tipica dei campioni. "Il piede sta bene e la prossima settimana spero di essere di nuovo in campo – prosegue Varnado –. Per quanto riguarda i nuovi giocatori il mio primo compito è quello di essere un leader, di aiutarli a capire cosa vuole il coach, come far giocare insieme la squadra, rassicurarli che se qualcosa non andrà benissimo all’inizio noi saremo sempre lì pronti ad aiutarli. Onestamente penso che in qualsiasi posto vada a giocare mi chiamino perché sono uno che deve fare la differenza dentro e fuori dal campo".

Parole da leader, appunto, ma anche di grande attaccamento nei confronti di una città che lo ha subito amato. Varnado tutto questo affetto lo ha sempre ricambiato sul campo e anche quest’anno pur sapendo che la stagione sarà molto più difficile lancia messaggi incoraggianti. "Sono molto emozionato di giocare in serie A – afferma Varnado – e credo che la grande differenza sia che gli avversari sono tutti più forti, più grossi e più veloci ma alla fine è sempre pallacanestro e penso che anche noi potremo dire la nostra". E tanto per proseguire sulla buona strada, come abbiamo detto, anche quest’anno Varnado è stato presentato nella sede dell’azienda Florence One. "Non era scontato trattenere l’MVP – dice Emiliano Ferroni di Florence One – un ragazzo perbene e concreto. Proprio qua l’anno scorso fece due grosse promesse poi mantenute.Io sono convinto che quest’anno la carriera di Jordon esploderà definitivamente". "L’impresa dell’anno scorso è stata eclatante – afferma Stefano Bonuccelli sempre di Florence One – Noi abbiamo continuato ad investire con la nostra azienda anche in Serie A perché crediamo nel progetto".

Maurizio Innocenti