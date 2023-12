Estra Pistoia Campagna abbonamenti al via

Da oggi riapre la campagna abbonamenti per la seconda parte del campionato dell’Estra Pistoia: sette gare del girone di ritorno a partire da sabato 20 gennaio alle 20,30 contro la Givova Scafati.

Gli abbonamenti si possono acquistare da oggi alle 11 sulla piattaforma www.etes.it che avrà un’apposita sezione a riguardo, che verrà chiusa martedì 16 gennaio alle 13. Inoltre, sarà possibile comprare l’abbonamento anche in tutte le delegazioni Aci della provincia che, dallo scorso ottobre, fungono da punto prevendita. Questi i prezzi adottati dalla società: curva Pistoia e Firenze intero 90 euro, under 18 e over 65 70 euro; gradinata non numerata 125-95 euro; gradinata numerata 200-165 euro; tribuna laterale non numerata 155-125 euro; tribuna laterale numerata 230-200 euro.

Intanto il Pistoia Basket Junior continua a crescere. È di questi giorni la notizia dell’ingresso nel "Project" di una realtà sportiva consolidata nel territorio friulano come il Dlf Udine, prima società non toscana ad aderire al mondo biancorosso che punta sul settore giovanile. "Non posso che ringraziare la società che, giorno dopo giorno, si sta affermando sempre di più e in maniera importante – afferma Biagini – così come è stato fondamentale nel darci la mano per approcciarci a questo legame l’advisor marketing Andrea Di Nino. Il nostro compito sarà quello di implementare il normale accordo del Project, visto che un conto è il confronto con le società del territorio ed un altro è quello di sviluppare il lavoro con distanze importanti".

"Siamo una società attiva in città da oltre 50 anni – aggiunge il presidente del Dlf Udine Francesco Pegoraro – nata a livello amatoriale e fondamentale dal punto di vista sociale. Ci siamo tolti davvero tante soddisfazioni in questo periodo e quest’anno, grazie al lavoro portato avanti, stiamo raccogliendo i nostri risultati che sono davvero di spessore". "Per me è un momento molto emozionante – aggiunge il direttore tecnico di Udine Giancarlo Stradolini – ed è anche bello riassaporare un po’ il profumo della Serie A (faceva parte dello staff tecnico dell’allora Snaidero impegnata tra A1 e LegaDue; ndr): mi fa piacere legare un discorso di carattere sociale ad uno di natura tecnica che corona il lavoro degli ultimi quattro anni molto complessi, con in mezzo il Covìd. E sono altrettanto orgoglioso di collaborare con una società che si impegna molto nel sociale come sta facendo il Pistoia Basket: noi lavoriamo prettamente con i ragazzini che hanno varie provenienze e trovano, tramite lo sport, la possibilità di unirsi". Maurizio Innocenti