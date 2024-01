Entusiasmo. Più di 25mila le presenze al ’PalaCarrara’. I supporter di Pistoia sono... da serie A

Il campionato di serie A di basket gode di buona salute almeno a giudicare dal numero di spettatori in questa prima parte di stagione. La media generale è di 3.968, 11,1 per cento in più rispetto allo scorso anno. Milano (9.121, +15,3%) e Virtus (6.024, +10,8%) sono le più seguite, forti dei palazzetti con la capienza maggiore.

Venezia, capolista, riempie il Taliercio con 3.283 persone (+5%) sfiorando la capienza massima di 3.500. Brescia, seconda per lo scontro diretto, ha avuto un vero e proprio exploit come testimonia il +27.2% di presenze al palazzetto (4.361 persone). Sono sopra quota 4mila anche Treviso (4.083, +8.5%) e Varese (4.573, +6.4%) mentre Pesaro è terza in assoluto per pubblico con ben 5.151 spettatori, in crescita del 5.4% rispetto allo scorso anno.

L’Estra Pistoia in questa speciale si classifica fa segnare numeri decisamente ottimi con 3.244 spettatori di media per partita per un totale di 25.963 supporter e l’87,2% del riempimento del PalaCarrara, senza contare il settore ospiti. Non ci sono dubbi sul fatto che il ritorno in serie A abbia aumentato l’entusiasmo intorno alla squadra che c’è sempre stato anche lo scorso anno in A2 ma che la massima serie ha fatto esplodere. Pistoia è tornata nel palcoscenico più importante del basket italiano e lo ha fatto alla grande tanto che si è tornati a parlare nuovamente di effetto PalaCarrara a testimonianza di quanto sia stretto il legame tra i tifosi e la squadra, come dimostra il tutto esaurito del palazzetto in alcune occasioni.

Maurizio Innocenti