Eccellenza. Termali al terzo ko consecutivo: "Le cose non ci riescono più»

Questa volta è stato tra le mura amiche con la Massese e ora la classifica fa paura. Si tratta della terza sconfitta consecutiva della Valdinievole Montecatini che abdica a favore della squadra che la seguiva in classifica e che con questi tre punti l’ha trascinata al terzultimo posto. I 14 punti in classifica devono far riflettere se non preoccupare visto che con le ultime due partite da giocare fino alla fine dell’anno ci saranno due trasferte insidiose, domenica sul campo del Tuttocuoio e il 24 il recupero della nona giornata su quello del Lanciotto. Il ko con la Massese penalizza quanto era fatto da inizio stagione.

"Non è certo un buon momento – commenta il tecnico Leonardo Tocchini –; siamo arrivati a un punto che le cose non ci riescono più, dovevamo trovare una reazione che se si va ad analizzare,c’è anche stata, soprattutto nel secondo tempo. Ho visto sacrificio da parte dei ragazzi e forse avremmo meritato di più. In termini di uomini ed esperienza, la squadra è giovane e anche il campo non ci ha aiutato da quanto era scivoloso tanto che ci ha anche messo in difficoltà, ma non è una scusante, non bisogna piangere sul latte versato, avevamo preparato la partita senza tanti fronzoli, la Massese è stata organizzata più di noi, voleva un risultato importante ed è riuscit" nell’ intento".

Stefano Incerpi