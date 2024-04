Eccellenza. Montecatini di scena a Livorno. C’è Ponte Buggianese-Geotermica

Trascorsa la pausa pasquale, Valdinievole Montecatini e Ponte Buggianese riaccendono i motori. Parte domani lo sprint salvezza delle ultime quattro giornate del girone B di Eccellenza. Nella ventiesettima giornata giornata il Valdinievole Montecatini ha assoluto bisogno di vincere sul campo della Pro Livorno Sorgenti per quantomeno cercare di ottenere un piazzamento migliore nella griglia dei playout. Solo un miracolo eviterebbe ai biancocelesti di non ricorrere agli esami di riparazione, ma a conti fatti col calendario alla mano i giochi sembra siano indirizzati verso uno spareggio col Lanciotto di Campi Bisenzio. La classifica vede 25 punti i termali, tre punti avanti i fiorentini. Il tecnico biancoceleste Ennio Pellegrini non fa conti: "Dobbiamo vincere e basta – le sue parole – purtroppo il calendario non ci aiuta, ci aspetta una Pro Livorno tranquilla ma che non regala niente. Poi avremo lo Zenith, quindi a Massa e infine il Tuttocuoio, nessuno ci regalerà qualcosa, e come se non bastasse dovremo fare a meno di gente come Veraldi che in mezzo al campo era importante. Dobbiamo solo pensare ad affrontare un avversario alla volta cercando di dare il massimo senza guardare a quello che avviene sugli altri campi. Cercheremo di agganciare il Lanciotto e se possibile mettergli il muso davanti, solo così in caso di spareggio avremo la possibilità di avere due risultati su tre per restare in categoria, in caso contrario dovremo vincere a casa loro. L’unico rammarico aver perso proprio col Lanciotto a casa nostra".

Torna in campo anche il Ponte Buggianese che giocherà al Pertini contro il fanalino di coda Geotermica. Il match in programma alle 15 non dovrebbe creare alcun problema ai ragazzi guidati da Enrico Gutili, che in caso di vittoria farebbero un ulteriore ed importante passo in avanti verso la salvezza diretta. "Dopo una lunga sosta, finalmente si riparte – ha dichiarato il dirigente del Ponte Buggianese Gianni Sensi –. Prima che finisca il campionato, dovremo giocare quattro gare, che non dovremo affatto sottovalutare. Dovremo affrontarle col giusto atteggiamento, avendo la tranquillità necessaria ed i piedi per terra, per disputarle nel miglior modo possibile. La sosta è arrivata nel momento in cui stavamo molto bene. Ma anche adesso non siamo da meno. Siamo anche riusciti a recuperare qualche giocatore per noi importante, come Gianotti e Pievani".

Sensi ha poi così parlato della gara in programma questa domenica: "È davvero molto importante. Con una vittoria, ci avvicineremmo ancora di più al nostro obiettivo. Anche se occupa l’ultimo posto in classifica, non dobbiamo affatto sottovalutare la Geotermica. Dovremo giocare sin dall’inizio col giusto atteggiamento, sapendo che avremo tutto il tempo per creare quelle occasioni che ci permettano di poter fare nostra la gara".

Stefano Incerpi

Simone Lo Iacono