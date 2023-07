Due talenti biancorossi alla corte di Bottegone

Due rinforzi dal Pistoia Basket Academy: a Bottegone giocheranno sia il play-guardia Francesco Pierattini sia il play Giacomo Santangelo. Vent’anni, per Pierattini si tratta di un ritorno alla Valentina’s, visto che vi ha giocato, in 16 occasioni, nel campionato di serie D 202021. Ha già due stagioni con buoni numeri in C Silver con la maglia della Libertas Montale: 8.8 punti di media lo scorso anno. Ha debuttato in A2 col Pistoia Basket nella vittoriosa trasferta di San Severo. "Conosco il ragazzo per averlo avuto tre stagioni fa – osserva Maurizio Milani, il coach di Bottegone –. Si vedeva che c’era molto talento, ma era acerbo e pagò anche qualche infortunio". Oltre a giocare nel Pistoia Basket Academy, il 19enne Santangelo ha iniziato a testarsi nei campionati senior con la casacca di Montale debuttando nel 202021 in C Gold proseguendo poi per due stagioni in C Silver con quasi 9 punti di media a partita totalizzati. Reduce da un infortunio a una spalla, è un giocatore che fa della grinta e dell’atletismo le sue doti migliori. "È uno dei pochi giocatori puri, un vero playmaker moderno con punti nelle mani, pericoloso in attacco e allo stesso tempo gran difensore", lo descrive così Milani. Di contro Bottegone saluta alcuni atleti: la "bandiera" Filippo Banchelli, Edoardo Limberti, Emanuele Zaccariello, Andrea Bartalini e Federico Onuoha: non faranno parte del roster che affronterà il prossimo torneo di serie C.

Gianluca Barni