"Dobbiamo cambiare velocemente la rotta: Calcio, Aglianese e Pistoiese a confronto"

"Bisogna cambiare rotta e velocemente". Il tecnico dell’Aglianese Ivan Maraia non cerca alibi e non fa sconti alla sua squadra indicando chiaramente quello che manca: umiltà e determinazione. "E’ una sconfitta che ci deve far capire quanto è difficile questo campionato – analizza – quindi ci deve far riflettere in maniera importante, tutti, perché credo che l’Imolese abbia dimostrato come si interpretano le partite in questa categoria e l’ha fatto bene, con umiltà, con sacrificio e a noi questa cosa un po’ ci manca. E questo è un elemento gravissimo per la mia squadra – ammonisce –. Sono aspetti che già avevo un po’ notato nelle partite precedenti però i risultati positivi un po’ nascondono sempre qualcosa, poi il campionato ti mette di fronte alle verità e alle realtà. Il nostro è un problema importante che va risolto rapidamente".

L’Aglianese ha avuto anche le occasioni per pareggiare la partita ma per Maraia va messo l’accento sull’interpretazione della gara, al di là del risultato. "La partita si può anche pareggiare o vincere, ma senza quella rabbia e determinazione che occorre in queste partite è dura. Abbiamo fatto anche delle cose belle ma senza quella cattiveria, quella voglia di andarsi a cercare la situazione importante. L’Imolese ha segnato su un traversone colpito male: il calcio è anche questo, non possiamo pensare di avere sempre palle pulite e belle. Qualcosa in più abbiamo fatto nel primo tempo, nel secondo un po’ meno, ma non con quella convinzione e quella rabbia che deve avere una squadra che è sotto nel punteggio. Se non ci metti queste caratteristiche il gol non arriva. Siamo all’inizio, ma bisogna cambiare rotta e velocemente". Anche perché domenica prossima c’è il derby con la Pistoiese ad Agliana. "Forse è bene così – chiude Maraia – che arrivi ora una gara importante e sentita: forse è proprio quello che ci voleva in questo momento".

Giacomo Bini