Dilettanti Le nostre squadre già in fermento

di Giovanni Fiorentino

La stagione 202223 è di fatto già andata in archivio: per le società di Pistoia e provincia, è tempo di programmare la prossima. E nei giorni scorsi sono stati già ufficializzati i primi colpi di mercato, fra nuovi arrivi e conferme.

Partendo dalla Promozione: il Casalguidi ha annunciato l’arrivo di Marco Benesperi in panchina e del direttore sportivo Patrizio Carraresi. E il primo rinforzo del club potrebbe essere il difensore Alessandro Gaggioli, retrocesso con l’Amici Miei. Anche l’Intercomunale Monsummano, che ha festeggiato la promozione in anticipo, sta guardandosi intorno alla ricerca di rinforzi. Partendo da una certezza: l’allenatore sarà ancora l’esperto Mirco Matteoni, nocchiero dell’ultimo salto di categoria. Resterà al proprio posto anche il direttore sportivo Daniele Fanucci, che avrà il compito di allestire un organico competitivo.

Scendendo in Prima Categoria, il sodalizio più attivo è senza dubbio il Quarrata: dopo le prime conferme, sono stati annunciati i primi acquisti. Al Raciti è innanzitutto tornato Andrea Campana, terzino ventisettenne reduce da un’annata al Maliseti Seano. Ma il nuovo tecnico Francesco Fabbri potrà contare anche sull’esperienza di Lorenzo Cecchi, centrocampista classe 1988 che in carriera è arrivato sino alla Serie C2. Su queste basi, l’obiettivo non può non essere quello di mettersi alle spalle la retrocessione e centrare l’immediato ritorno in Promozione. Idem dicesi per l’Amici Miei, che a breve dovrebbe rendere noto il nome del nuovo mister. In Seconda Categoria, il Pistoia Nord arrivati sino ai playoff dovrà aprire un nuovo ciclo iniziando dalla guida tecnica, visto che coach Filippo Ermini si è accasato al C.F. 2001.

Restando in tema di panchine, l’Atletico Casini Spedalino ha rinnovato la fiducia a Giacomo Marchiseppe, nella stessa misura in cui il Montalbano Cecina ha deciso di andare avanti con Riccardo Bonfanti. E dopo il "double" campionato-coppa in Terza Categoria, il Borgo a Buggiano punterà ancora su Luca Biagi e sul suo staff tecnico composto dal vice Luca Lombardi, dal preparatore dei portieri Alessandro Corrieri e dal collaboratore tecnico Gioacchino Lombardo.