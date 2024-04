Della Rosa ha chiaro l’obiettivo dell’Estra: "Chiudiamo il campionato con tre vittorie"

Una sconfitta, quella contro Pesaro, che ha lasciato l’amaro in bocca ma che non ha compromesso il cammino dell’Estra verso i playoff. "Siamo rimasti tutti molto amareggiati com’è normale che sia dopo una sconfitta – dice il capitano biancorosso Gianluca Della Rosa – vincere sarebbe stato un bel risultato ma sapevamo anche che non sarebbe stato facile uscire indenni da Pesaro e a dire il vero non siamo stati gli unici visto che anche Bologna ci ha lasciato le penne. Il cammino non è stato compromesso, perché se vinciamo le due gare in casa saremmo a buon punto. Ma sinceramente non facciamo questi calcoli perché puntiamo a vincere tutte e tre le partite che rimangono provando anche a fare punti a Trento perché sarebbe un bel passo in avanti per arrivare in una buona posizione nella griglia playoff".

Giocare contro squadre che sono con l’acqua alla gola e per giunta in un palazzetto caldo come quello di Pesaro dove il pubblico spinge veramente la squadra non è mai facile, per è pur vero che Pistoia anche questa volta non ha avuto un approccio alla partita adeguato all’importanza della sfida. Un tema che si è proposto già altre volte e che ha portato la squadra a dover impostare partite di rincorsa. "L’approccio alla partita nello sport è un aspetto fondamentale – spiega Della Rosa – e noi sapevamo che Pesaro avrebbe dato tutto fino dai primi minuti e che avrebbe giocato come se non ci fosse un domani fino alla fine, solo che alcune volte pecchiamo di inesperienza. Quali sono i motivi per cui non si approccia bene una partita? Possono essere molti e dipendono da tanti fattori noi sicuramente siamo una squadra giovane che deve imparare molto sotto questo punto di vista".

L’importante, come si dice in questi casi, è fare tesoro degli errori per non ripeterli e Pistoia domenica ha un’altra partita importante contro una squadra che è all’ultima spiaggia. "Brindisi si gioca l’ultima chance di continuare a sperare nella salvezza – sottolinea Della Rosa – per cui imposterà la gara esattamente come ha fatto Pesaro ovvero giocandosi il tutto per tutto, non mollando fino alla fine e lottando su ogni pallone. Noi non dobbiamo farci prendere dall’ansia, ma giocare quella che è la nostra pallacanestro e soprattutto fare grande attenzione. Quando partiamo favoriti spesso e volentieri sbagliamo partita per cui ci sarà bisogno di usare la testa e non pensare alla classifica ma affrontare Brindisi come abbiamo fatto con le prime della classe".

Maurizio Innocenti