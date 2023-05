Delfino Pescia vince il campionato e vola in D

La formazione maschile della Delfino Pescia approda in Serie D. Il trionfo nel campionato di Prima Divisione è arrivato al termine di una stagione esaltante, e letteralmente dominata dai ragazzi guidati da Davide Saielli. Nel corso del girone eliminatorio il Delfino ha conquistato infatti ben 17 vittorie nelle 18 gare giocate: ben 15 di queste addirittura sono state consecutive. Nel raggruppamento finale, in cui ha giocato contro i nove migliori team toscani della categoria, c’è stato il definitivo trionfo della formazione pesciatina, che ha festeggiato il grande salto in D con tre giornate d’anticipo, grazie alle vittorie centrate contro la Fides Torrita, la Folgore San Miniato e la Gran Turris Pisa. "È una bella iniezione di fiducia per tutto il nostro movimento- ha detto la direttrice generale del sodalizio rossoblù Valentina Maltagliati- che da sempre ha capito l’importanza del comparto maschile, soprattutto a livello giovanile. Da ex-atleta, so bene che non è facile vincere. E per tale ragione dico che questo successo, per la maniera in cui si è materializzato, va preso ad esempio in quanto a determinazione, spirito di gruppo ed attaccamento alla maglia". I giocatori scesi in campo in questa stagione, ed artefici del trionfo sono: Samuele Tintori, Renato Kasa, Marco Moretti, Leonardo Pellegrini, Tommaso Romani, Leonardo Salani, Gabriele Benvenuti, Manolo Campioni, Alberto Cardelli, Davide Di Cicco, Andrea Giannoni, Marjan Gjocklaj. Il roster della Pallavolo Delfino Pescia è stato guidato e portato al trionfo da queste importanti figure, ovvero: Davide Saielli (allenatore), Roberto Bechini (segnapunti), Enrico Michelotti (addetto all’arbitro), Giuliano Di Cicco (dirigente accompagnatore). Simone Lo Iacono