Coppa Toscana. Virtus Montale, cinquina-show. Tempio, rinvio causa nebbia

Una squadra può già esultare e pensare alle prossime gare, l’altra dovrà ancora aspettare. Pochi giorni fa è andata in scena la Coppa Toscana, in attesa che il fine settimana porti come di consueto in dote la giornata di campionato. E le formazioni pistoiesi ancora in lizza possono nel complesso tracciare un bilancio positivo. Per quanto riguarda la coppa di Prima Categoria in salsa pistoiese, in realtà è stato rinviato tutto a data da destinarsi: Città di Capannori – Tempio Chiazzano non si è giocata a causa della nebbia scesa sulla cittadina lucchese. E il match sarà recuperato con tutta probabilità il prossimo anno: il Chiazzano può ancora sognare l’approdo ai quarti. Per quanto concerne invece la coppa di Seconda, può indubbiamente far festa la Virtus Montale: il 5-1 esterno sul Prato Sport (propiziato da un Oueslati in giornata di grazie, autore di una doppietta) ha consentito alla formazione di mister Alessandro Nencini di passare il turno, approdando così agli ottavi di finale. E a questo punto, il sodalizio montalese può puntare ad arrivare in fondo alla competizione, per quanto l’impressione è che non sia affatto facile. Senza dimenticare tuttavia di tralasciare gli impegni in campionato.

Giovanni Fiorentino