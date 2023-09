Consonni: "Gara tattica a Calcio. Ora concretizziamo" - Derby Aglianese-Pistoiese: le parole del tecnico

Ci siamo, è tutto pronto per il derby tra Aglianese e Pistoiese: non rimane che attendere il fischio d’inizio fissato per le 15 allo stadio "Bellucci". Una partita importante come lo sono tutti i derby, non decisiva ma che comunque può già dare delle indicazioni. Aglianese e Pistoiese ci arrivano nella stessa situazione di classifica, 3 punti per entrambe frutto di una vittoria e una sconfitta. Una sfida, quindi, in cui tutte e due le squadre hanno bisogno di fare punti pesanti perché lo impone il calendario e le ambizioni delle due società. "Noi dobbiamo pensare ai tre punti – dice Luigi Consonni – senza guardare alla classifica o agli avversari. Sappiamo di affrontare una squadra importante allenata da un tecnico importante e noi dovremo essere bravi a ribattere colpo su colpo. Allo stesso tempo sappiamo che il derby non è mai una partita come le altre, giochiamo in trasferta ma sappiamo che grazie ai nostri tifosi sarà come essere in casa e questo sarà un aspetto molto importante".

L’Aglianese, come ha detto Consonni, ha una rosa importante costruita, così come quella della Pistoiese, per provare a fare il salto di categoria. Una squadra in cui ci sono diverse individualità di livello tra cui Gabbianelli, uno da tenere sotto controllo. "Gabbianelli è un giocatore che svaria per tutto il campo – prosegue Consonni – e marcarlo ad uomo vorrebbe dire lasciare spazi liberi ad altri, diciamo che sarà preso in consegna di volta in volta nella zona del campo in cui opererà con l’obiettivo di limitarlo il più possibile perché dai suoi piedi possono sempre arrivare dei pericoli". Una sfida che si preannuncia molto tattica in puro stile derby dove solitamente si assiste a partite chiuse, bloccate in cui solo una giocata o il colpo del singolo possono far cambiare le sorti della gara. "In campo – afferma il tecnico arancione - ci saranno da entrambe le parti tanti giocatori in grado di risolvere la partita con una giocata e alla fine sono i giocatori di questo calibro che determinano le sfide. La tecnica, la tattica, l’organizzazione di gioco hanno la loro importanza poi c’è la fantasia e questa è riservata appunto a quei giocatori che sono dotati di colpi risolutivi. All’inizio ci sarà sicuramente una fase di studio poi sono sicuro che verrà fuori una bella partita. Noi scendiamo in campo sempre per vincere e come in tutte le partite ci saranno momenti in cui riusciremo ad essere propositivi ed altri in cui ci sarà da soffrire, l’importante è riuscire a creare il più possibile ed essere bravi a concretizzare le occasioni che ci capiteranno".

