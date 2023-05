Con le Worange torna una prima squadra "rosa" di calcio a undici: il progetto

Il ritorno di una squadra femminile di calcio a 11 a Pistoia. È questo il fermo proposito della rinnovata dirigenza della Worange, la società che ha visto la luce lo scorso anno. Tre donne si stanno battendo più di tutti per centrare l’obiettivo: si tratta della neo presidente Lida Bettarini, della sua vice Eva Morucci e della segretaria Catia Paciello. Escono di scena dopo neppure dodici mesi Michela Santo, l’ex massimo dirigente, e il padre Luigi, consigliere. Una Worange compatta e determinata a far tornare il calcio che conta nella nostra città. La prima stagione della Worange è stata tutto sommato positiva. La scorsa estate furono allestite tre formazioni. Un’Under 17 di calcio a 11, che ha avuto alti e bassi, ma finito in crescendo e due di futsal: l’Under 15 e la serie C. La prima è arrivata terza in regione, la seconda si è classificata all’ottava posizione della classifica. Ora, però, la decisione di compiere un ulteriore passo in avanti. C’è la ferrea volontà di organizzare una prima squadra di calcio a 11, che comincerebbe dal campionato regionale toscano di Promozione. Ma non solo: anche l’Under 15 e una compagine esordienti. E non si abbandonerebbe il futsal, continuando con giovanili e serie C. Sabato prossimo 27 maggio, la prima iniziativa: si terrà, dalle 16.30 alle 19.30 al centro sportivo Renzo Zelari di Chiazzano, un allenamento aperto a tutte le bambine e ragazze interessate a giocare a pallone. I tecnici della Worange dirigeranno chiunque voglia cimentarsi con lo sport più popolare del pianeta. L’occasione sarà propizia per la premiazione dell’attaccante Erika Tesi, capocannoniere della C di futsal con 27 reti.

Gianluca Barni