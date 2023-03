Club Mazzoni pigliatutto Trionfo nella stagione Uisp

Una squadra infinita, di pallavoliste dall’eccellente carriera (alcune sono autentiche vecchie glorie) oggi a caccia di continue emozioni. Quel che si dice, praticare sport per tutta la vita. La formazione Uisp del Club Mazzoni, ergo dei pompieri pistoiesi, non finisce di stupire: non smette di vincere. Ecco il successo, l’ennesimo della serie, nel campionato A1 Uisp, stavolta avvenuto al termine di un triangolare conclusivo con Bacci Campi (Campi Bisenzio) e San Quirico Volley (Firenze). Dopo una stagione regolare fatta di vittorie su vittorie, le atlete in biancorosso si sono ripetute nella fase finale: dapprima sconfiggendo 3-0 il Bacci Campi, già battuto con eguale punteggio dal San Quirico e poi superando 3-0 lo stesso San Quirico. Per il gruppo allenato da Edoardo Spiniello, tra l’altro alzatore della prima squadra maschile di serie D Fipav dei Vigili del fuoco, una supremazia indiscutibile. Complimenti, quindi, al tecnico e alle protagoniste sul campo: alle alzatrici Debora Liguori e Alessandra Iozzelli, all’opposta Eleonora Mezzi, all’oppostabanda Giulia Berretti, alle centrali Sara Ricciarelli, Alessia Bruni e Chiara Pacini, alle bande Bruna Andreola, Rachele Martini, Margherita Minissale e Michela Cinotti, ai liberi Ilaria Giorgetti e Beatrice Natali. "Le ragazze – dice la dirigenza – sono state fantastiche: hanno ancora tanta voglia di far bene e questo si traduce in gioco e affermazioni. Sono state bravissime, ma quest’annata non è ancora finita: adesso puntiamo la Coppa Italia".

Gianluca Barni