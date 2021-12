Pistoia,14 dicembre 2021 -. L’anno prossimo come è noto non ci sarà in Toscana il Giro d’Italia ma non mancheranno certo le gare professionistiche. A quelle tradizionali, se ne aggiungeranno, un altro paio, ovvero due tappe della Settimana Internazionale Coppi&Bartali, organizzata dal G.S. Emilia di Adriano Amici. Ma andiamo per ordine. Apertura in Toscana del ciclismo professionisti sabato 5 marzo con le “Strade Bianche” a Siena. Lunedì 7 la partenza della Tirreno-Adriatico da Lido di Camaiore, mentre domenica 20 marzo sarà la volta della seconda edizione della gara “Per Sempre Alfredo” con partenza da Sesto Fiorentino e conclusione al Piazzale Michelangelo a Firenze, organizzata dal G.S. Emilia. Due giorni dopo l’omaggio al mitico personaggio del nostro ciclismo, il gruppo emiliano darà vita dal 22 al 26 marzo alla Settimana Internazionale Coppi e Bartali che ricorderà un altro campione amato e stimato come Franco Ballerini. Infatti la corsa a tappe dopo le prime tre tappe (si parla della Riccione-Riccione, quindi la Riccione-Longiano e della terza frazione con partenza ed arrivo a San Marino (si trasferirà in Toscana) con la quarta tappa venerdì 25 marzo con partenza ed arrivo a Montecatini Terme. Sabato 26 invece la Casalguidi-Cantagrillo in ricordo di Franco Ballerini al quale sta lavorando il Comitato locale presieduto da Stefano Baglioni. La settimana di fuoco in Toscana si chiuderà infine domenica 27 marzo con il G.P. Industria e Artigianato a Larciano organizzata dall’U.C. Larcianese con l’apporto tecnico sempre del G.S. Emilia. Aggiungendo le “Strade Bianche” e la Tirreno-Adriatico in Versilia (da ufficializzare l’itinerario del suo avvio in Toscana) il conto è presto fatto, ci saranno 7 o 8 gare nella nostra Regione in tre settimane. Questo il quadro della prossima stagione professionisti in attesa del percorso iniziale della Tirreno-Adriatico.

MARZO: Sabato 5 Strade Bianche a Siena; 7 Tirreno-Adriatico (il via da Lido di Camaiore); 20 Per Sempre Alfredo Sesto Fiorentino-Firenze; 25 Montecatini-Montecatini; 26 Casalguidi-Cantagrillo; 27 Gp di Larciano.

SETTEMBRE: Mercoledì 14 Giro della Toscana-Memorial Alfredo Martini a Pontedera; 15 Coppa Sabatini-Gp Città di Peccioli.





















© Riproduzione riservata