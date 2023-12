Ciclismo. Debons e Darbellay al Team Corratec

Si arricchisce ancora il Team Corratec Selle Italia per la stagione professionisti 2024. Dopo lo stage effettuato a fine stagione, il team ha deciso di avvalersi per il prossimo anno dei due atleti svizzeri già collaudati. Il più noto è Antoine Debons, salito alla ribalta lo scorso giugno quando ha chiuso il Campionato Nazionale Svizzero su strada al secondo posto, beffato solo da Marc Hirschi. Debons ha già esordito nel World Tour pcon la sua Nazionale. "Passare professionista è un sogno che si avvera. Fin da quando ero bambino attendevo questo momento e sono felice che il Team Corratec-Selle Italia mi permetta di esaudirlo. Sono molto motivato per questa nuova avventura". L’altro atleta elvetico è Valentin Darbellay che ha effettuato un 2023 molto positivo con diversi successi. È stata la sua seconda annata da ciclista in quanto in passato ha praticato sci alpino partecipando a diversi eventi FIS con la Nazionale.