Chiusura al traffico sulla SR 66 in occasione della Pistoia-Abetone, info e deviazioni

Un paio di notizie utili. In occasione della Pistoia – Abetone la strada regionale 66 da Ponte Calcaiola (al km 5 della gara) fino a Le Piastre (km 14) sarà chiusa al traffico in entrambi i sensi di marcia dalle 7.30 alle 10. Il percorso alternativo consigliato passa dalla strada provinciale 17 in direzione Momigno-Femminamorta e poi dalla strada provinciale 633 in direzione Prunetta. Altre eventuali deviazioni saranno segnalate sul posto. Per ulteriori informazioni e contatti è possibile scrivere un’email all’indirizzo di posta elettronica [email protected] o chiamare i numeri telefonici 057334761 o 389 6452997. La ETS "Regalami un sorriso" è l’agenzia di fotografi della corsa: il ricavato ottenuto dall’acquisto delle foto servirà a comprare e distribuire defibrillatori ad associazioni, enti o impianti sportivi del territorio (ne sono stati donati 178, salvando già 10 vite). Gli organizzatori, quindi, suggeriscono di acquisire le fotografie della gara soltanto da ETS "Regalami un sorriso".