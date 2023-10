Campionato di Serie D: Bottegone, Buggiano e Aglianese pronte a Volley

In concomitanza con la B2, domani prendono il via anche i tornei di D femminile (mentre per la C c’è ancora da attendere). Nel girone B, l’ambizioso Progetto Volley Bottegone e la giovane e interessante AM Flora Buggiano; nel C la seconda squadra del Volley Aglianese. Bottegone di coach Michele Barbiero potrà fare affidamento su Francesca Tucci, Alice Gori, Elena Monti, Camilla Petrini, Vittoria Sardini, Alessandra Bianchini, Melania Mariotti, Lavinia Vettori, Sara Spadoni, Alice Vezzosi, Sara Gioffredi, Rachele Russo, Caterina Niccolai, Francesca Fedi e Tea Pellitteri. Giocherà dalle 18 a San Mauro a Signa. L’AM Flora se la vedrà, dalle 21.15 al palazzetto San Paolo di Prato, con la Pallavolo Prato. La compagine è allenata da Luca Barboni. Questo il roster: Greta Arabelli, Anita Ester Pieroni, Aurora Rapagnetta, Giulia Romoli, Petra Sturlini, Sara Maceo, Rachele Grossi, Sara Di Cicco, Alice Bagni, Giulia Gaia Pieri, Gaia Bandecchi, Fabiana Lupo, Martina Verreschi, Margherita Chiti e Martina Focosi. La seconda squadra dell’Aglianese, guidata dal duo Luca Lazzarini – Claudio Donnini, sarà impegnata dalle 21 alla palestra Sestini contro Riotorto. I tecnici possono contare su Teresa Risaliti, Aurora Baze, Angelica Visconti, Sara Cecchi, Agnese Barni, Sara Calcagno, Beatrice Tredici, Virginia Marchi, Giada Pisaneschi, Adriana Lo Basso, Ginevra Bonacchi, Ester Magi, Noemi Perfetto, Diletta Micheli, Noemi Degli Angeli, Martina Greco, Klarisa Kolaj, Sara Lekaj, Rebecca Vettori, Annamaria Marra, Azzurra Manca, Nicole Porzio, Gisel Dajti e Viktoria Kercunga.