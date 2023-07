Campionati Italiani Giovani Nuotatori Pistoiesi: Nuoto a Roma e Giulia Gabbrielleschi a Parigi

Scattano nella Capitale i campionati italiani giovanili: si parte, da oggi sino a giovedì 3 agosto, con i "Ragazzi" in gara; sempre da giovedì 3 a lunedì 7 agosto proseguiranno con le categorie junior e cadetti. Accompagnati dall’assistente di Massimiliano Lombardi, Alice Ieri, i primi protagonisti della Nuotatori Pistoiesi risponderanno ai nomi di Emilio Carobbi, che si cimenterà nei 50m e 100m stile libero, e Vittoria Barni, che disputerà i 100m dorso. Più nutrito il gruppo di Junior e Cadetti che proverà a stupire durante la kermesse romana. Silvia Campanelli scenderà in acqua in ben 5 prove: nei 100m, 200m e 400m stile libero, 200m e 400m misti; Ginevra Magrini nei 200m rana; Tommaso Petruzzi nei 200m e 400m stile libero; Elia Leggieri nei 200m e 400m misti e 200m farfalla; Alberto Carobbi nei 200m misti; infine Niccolò Bracali nei 200m rana.

Settimana importante anche per Giulia Gabbrielleschi, sabato 5 agosto, dalle 7 nella Senna, la fondista pistoiese gareggerà nella 10 chilometri di fondo alla tappa parigina delle World Series, in pratica ove si svolgerà la competizione olimpica, il prossimo anno. Deve riscattare la competizione dell’anno passato e soprattutto i Mondiali di Fukuoka, in Giappone. Nel 2022 Parigi fu amara per la nostra campionessa, costretta da un colpo al volto, tra la bocca e il naso, sferratole dalla francese Cassignol, poi espulsa dalla gara, al ritiro. "Fu buttata fuori da una gomitata al naso quando era nelle prime tre posizioni, oltre metà gara – ricorda il suo allenatore, Massimiliano Lombardi –. L’anno passato gareggiò alla Villette, in un canale, mentre quest’anno sarà sotto al Trocadéro, dinnanzi alla Torre Eiffel". "Ma prima di pensare a Giulia, sotto con i nostri nuotatori impegnati agli Italiani di categoria – chiosa il presidente della ‘Pistoiesi’ Giancarlo Lotti –: c’è da fare bene". Giusto così.

Gianluca Barni