Calendario. La programmazione delle prossime sfide

Dopola sfida con Napoli, seconda trasferta consecutiva dopo quella di Cremona, l’Estra Pistoia tornerà a giocare al PalaCarrara. L’appuntamento è per sabato 23 marzo alle 19, quando in via Fermi arriverà la Nutribullet Treviso (diretta Dazn. A seguire, nel lunedì di Pasquetta, i biancorossi saranno di scena a Bologna contro la Virtus (palla a due ore 20, diretta Dazn e Eurosport): una sfida da far tremare i polsi, con una cornice di pubblico che si annuncia importante da ambo le parti. Infine Lba ha anche reso noti date e orari della giornata successiva: La sfida tra Estra Pistoia e Unahotels Reggio Emilia si giocherà domenica 7 aprile alle 19.30 al PalaCarrara (diretta Dazn). Resta da definire la programmazione delle ultime quattro giornate.