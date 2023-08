Calcio Serie D. In campo la Pistoiese al completo Primi test, arriva il Poggibonsi

Gli arancioni tornano di nuovo in campo al "Melani" per un altro test amichevole (questa sera ore 19) contro il Poggibonsi, formazione che milita nel campionato di serie D. Una gara amichevole decisamente probante per i ragazzi di Luigi Consonni sia perché gli avversari sono di pari categoria e sia perché si tratta di una tappa di avvicinamento al vero debutto ufficiale, quello di domenica 3 settembre per il match del primo turno di Coppa Italia contro il Prato. Al riguardo la società arancione, con una nota ufficiale, ha comunicato che la partita comincerà alle 17 in seguito ad accordi intercorsi tra i due club. Per quanto riguarda la partita di oggi, per il tecnico Consonni sarà l’occasione per vedere la propria squadra confrontarsi con un avversario di categoria e anche per mettere a punto gli ultimi ritocchi o correggere le cose che ancora non vanno.

C’è grande curiosità di vedere all’opera i nuovi arrivati, in modo particolare il ritorno in arancione di Piscitella, un giocatore su cui la società fa grande affidamento, anche per capire a che punto sia il feeling con la squadra e soprattutto con i compagni di reparto. E’ evidente che gli ultimi arrivati siano un po’ in ritardo per quanto riguarda la preparazione ma è altrettanto vero che con l’inizio della stagione alle porte ci sarà bisogno di affrettare i tempi per presentarsi al meglio al via ufficiale. Diciamo che ci sono tanti buoni motivi per assistere a questa gara amichevole e tanti spunti di riflessione che potrebbero arrivare visto che il mercato, almeno per quanto riguarda i titolari, è sostanzialmente chiuso per cui la Pistoiese targata 20232024 sarà quella che scenderà in campo oggi.

La biglietteria sarà aperta dalle 17 presso la Gradinata dello Stadio Marcello Melani. Di seguito i prezzi della gara: under 10 gratis; under 14 4euro; abbonati 5 euro; laterale 7euro; centrale 10 euro.

Maurizio Innocenti