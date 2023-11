Calcio - Prima categoria. Mercoledì di coppa per Tempio e Via Nova

Torna in campo oggi la Prima categoria, con Tempio Chiazzano e Giovani Via Nova di secena per i sedicesimi di Coppa Toscana. Un appuntamento da non sottovalutare, perché aggiudicarsi il trofeo garantirebbe una chance ulteriore per il salto in Promozione: la squadra vincitrice della coppa accederà al quadrangolare finale insieme alle tre squadre che si aggiudicheranno i playoff dei rispettivi raggruppamenti. Alle 14.30 il Chiazzano sarà di scena a Prato contro il C.F. 2001 guidato dall’ex-Pistoia Nord Filippo Ermini. Il gruppo allenato dal nuovo mister Riccardo Panati non parte con i favori del pronostico, ma in gara secca mai dire mai. Alla stessa ora, il Giovani Via Nova riceverà alla Palagina la visita del Città di Capannori. Per un match che si prospetta equilibrato, almenosulla carta.