Calcio, le squadre di Pistoia e provincia al lavoro per rinforzare le rose

Il prossimo 1 luglio inizierà la stagione 202324. Ma la compagini di Pistoia e provincia sono già da tempo al lavoro per potenziare le rispettive rose e il mercato è già da tempo entrato nel vivo. Iniziando dalla Promozione: detto dei primi colpi del Casalguidi e della nascita della Lampo Meridien, stavolta tocca al Monsummano di mister Matteoni battere un colpo: il tecnico potrà contare su Daniele Bachechi, difensore classe 2004 tornato dal prestito alla Cerretese. Spostandoci nella Piana e scendendo in Prima Categoria, le due formazioni che mirano a centrare il pronto ritorno in Promozione si stanno confermando le più attive in termine di trasferimenti. Sta nascendo in particolare l’Amici Miei targato Dario Gentili, con il nuovo manico arrivato dalla Virtus Montale potrà contare su numerosi volti nuovi: sono tornati il difensore Emanuele Baldi, l’attaccante Alessandro Giuntoli e il difensore Jacopo Pugliese, mentre i nuovi arrivi sono rappresentati dai centrocampisti Alessandro Cecchi ed Andrea Agostiniani e Niccolò Benedetto, dagli attaccanti Michael Facci e Nicola Vannucci, dai difensori Alessio Cola, Gianmarco Panconesi e Manuel Frosini (con Gabriele Giusti come nuovo portiere). Ed è praticamente ormai definito del tutto l’organico del Quarrata di Francesco Fabbri: l’ultimo acquisto in ordine cronologico è rappresentato dal portiere Lorenzo Cuorvo, mentre l’esterno sinistro Alberto Cappellini e il centrocampista Lorenzo Libetti sono stati promossi dalla juniores. Chiusura con l’Atletico Casini Spedalino, che punta a disputare un altro campionato di vertice in Seconda: dopo essersi aggiudicato l’ex-capitano del Casalguidi Antonio Ciaccio, la società ha ufficializzato anche l’arrivo dell’attaccante Alessandro Damiani

dal Cintolese.