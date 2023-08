CALCIO: Juniores al via, Parigi guida la truppa a Pistoiese

La prima squadra è già proiettata all’inizio del campionato ma nei giorni scorsi anche i giovani della Juniores hanno iniziato ad allenarsi al campo Turchi per prepararsi alla nuova stagione. Un legame, quello che unisce la prima squadra con la Juniores, che è l’obiettivo principale voluto dalla società. Un rapporto di collaborazione stretto in modo da poter dare una mano al tecnico Luigi Consonni in caso di bisogno.

Ecco che il ruolo della Juniores è senza alcun dubbio di primo piano e sarà compito dei tecnici fare in modo che i giovani arancioni crescano anche e soprattutto in prospettiva della prima squadra (vedi lo scorso anno). Per questa stagione i giovani arancioni saranno guidati da Gabriele Parigi, veterano all’interno della società, assieme al suo staff tecnico composto dall’allenatore in seconda Marco Michelotti, dal collaboratore tecnico Alessandro Giori e dal preparatore dei portieri Andrea Puggelli. Altri componenti fondamentali sono il team manager Luca Bernacchii ed i tre accompagnatori ufficiali Giovanni Poli, Sauro Esseni e Umberto Bolognini, da sempre legatissimi ai colori della Pistoiese.

Come sottolineato dal responsabile del settore giovanile Filippo Baragli prima del primo allenamento, "la Juniores avrà il compito di lavorare a stretto contatto con la prima squadra, per dare un supporto notevole ed essere sempre pronti fisicamente e mentalmente per supportare la squadra di mister Consonni. Ciò non significa dimenticare il nostro campionato, anzi ci sarà da lavorare duramente poiché la Juniores Nazionale sarà un campionato estremamente complesso, ma di grande lustro e visibilità. L’obiettivo è quello di dare il meglio e di alzare l’asticella dello scorso anno".

