Calcio: Caponi va al Livorno, l'ex capitano arancione in Serie D

Andrea Caponi è un nuovo giocatore del Livorno, l’ex capitano arancione, quindi, continuerà a giocare in serie D ma nel girone E. Diciamo che Caponi e la Pistoiese in campionato non si troveranno l’uno di fronte all’altro, almeno in questo il destino è stato benevolo perché non sarebbe stato facile vedere l’ex capitano al "Melani" da avversario. Una soluzione che era nell’aria dal momento che da fine stagione fino ad oggi Caponi viveva da separato in casa. La società aveva dichiarato che l’ex centrocampista arancione non faceva più parte del progetto tecnico per cui era piuttosto normale arrivare ad un addio. La carriera di Caponi parla da sola, si parla di un giocatore che ha militato sempre in categorie superiori ma soprattutto di un elemento dotato di grande intelligenza tattica e piedi educati. Lo scorso anno non ha avuto problemi a vestire la fascia di capitano interpretando ottimamente il ruolo sia dentro che fuori dal campo tanto che i tifosi si sono subito affezionati proprio per l’attaccamento alla maglia che Caponi ha dimostrato.

La passata stagione Caponi è stato uno tra gli elementi migliori della Pistoiese con 36 gettoni collezionati, quindi praticamente sempre in campo, 2 gol e tanta carica e grinta al servizio della squadra. Come detto, però, la società ha fatto altre scelte decidendo di rinunciare alla prestazioni di Caponi, che aveva ancora un anno di contratto con la Pistoiese, puntando su altri giocatori. Un addio, quello di Caponi, che gran parte della tifoseria arancione non ha digerito molto bene. L’ex capitano arancione, adesso, è atteso ad una nuova avventura in una piazza importante come quella di Livorno che voglia di ritornare a calcare palcoscenici più prestigiosi.

Maurizio Innocenti